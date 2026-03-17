RS tem alerta laranja para tempestade até quarta-feira 

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (17) um alerta de tempestade com grau de severidade laranja para grande parte do Rio Grande do Sul. O comunicado fica em vigor até as 10h de quarta-feira (18).
O aviso meteorológico começou a valer às 10h desta terça para as diversas regiões do RS, como Sudoeste, Noroeste, Central, Nordeste, Serra, Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Sinos.
O alerta também se estende para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.
A chuva pode variar de 30 a 60 milímetros por hora nestas áreas, com acumulado de até cem milímetros por dia. Também há possibilidade de queda de granizo e rajadas de vento de até 100 km/h. Há risco de alagamentos, quedas de árvores, problemas na rede de energia elétrica e estragos em plantações.