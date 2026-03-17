RS tem alerta laranja para tempestade até quarta-feira 

Alerta vale para grande parte do RS. Inmet / Divulgação

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta terça-feira (17) um alerta de tempestade com grau de severidade laranja para grande parte do Rio Grande do Sul. O comunicado fica em vigor até as 10h de quarta-feira (18).

O aviso meteorológico começou a valer às 10h desta terça para as diversas regiões do RS, como Sudoeste, Noroeste, Central, Nordeste, Serra, Porto Alegre, Região Metropolitana e Vale do Sinos.

O alerta também se estende para Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul.

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