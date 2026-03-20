RS tem alerta de perigo para tempestade com chuva e vento de até 100 km/h no fim de semana

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo para tempestade. Reprodução / Inmet

Grande parte do Rio Grande do Sul entra neste fim de semana sob alerta de perigo para tempestades. O sábado (21) será marcado por forte instabilidade diante da previsão de passagem de uma nova frente fria sobre o Estado.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há chance de chuva entre 50 e 100 milímetros, além de ventos intensos com velocidade até 100 km/h e raios. O comunicado é válido, pelo menos, até o fim do sábado.

A Defesa Civil estadual aponta que a área de maior risco inclui Oeste, Missões, Noroeste, Campanha e parte do Sul e do Centro. Mas a Região dos Vales, a Costa Doce e a Região Metropolitana também encontram-se sob o limiar para cuidado redobrado.

Como será o sábado

A Climatempo aponta que o sábado (21) ainda começa com sol e calor, com máximas que podem atingir entre 30°C e 35°C em várias regiões.

A partir da tarde, especialmente pelas regiões Oeste, Campanha e Sul, o tempo muda rapidamente, e os temporais avançam. Até o período da noite, podem chegar ao Centro, Região Metropolitana, Vales e Norte.

O principal risco associado é o vento forte, com possibilidade de danos como queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia.

*Produção: Carolina Dill