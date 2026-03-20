Ambiente

Estado em atenção
Notícia

RS tem alerta de perigo para tempestade com chuva e vento de até 100 km/h no fim de semana

A Defesa Civil aponta que a área de maior risco inclui Oeste, Missões, Noroeste, Campanha e parte do Sul e do Centro

Zero Hora

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