Risco de tempestade persiste em grande parte do RS nesta quinta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 29ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O tempo segue instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (12), com formação de nuvens carregadas e chance de temporais.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) segue com alerta de perigo em razão da previsão de tempestade, principalmente na metade norte do Estado.

O comunicado, válido até o fim do dia, abrange Norte, Região dos Vales, Serra, Região Metropolitana, Litoral Médio e Norte, em partes do Centro, da Costa Doce e do Noroeste.

De acordo com a Climatempo, podem ocorrer pancadas moderadas a fortes e trovoadas nessas áreas em diferentes momentos do dia.

Os volumes variam em média entre 10 e 30 milímetros, mas com potencial para maiores acumulados em áreas pontuais.

Áreas sob alerta de perigo, conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Na porção que abrange Sul, Campanha e parte da Fronteira Oeste, o tempo fica mais variável. Há expectativa de períodos de nebulosidade e chuva fraca e isolada, além de aberturas de sol.

A meteorologia também aponta que deve ser mais um dia úmido e com sensação de abafamento.

A temperatura mínima varia entre 12°C e 20°C pelo território gaúcho. Já as máximas oscilam entre 20°C e 32°C.

Tendência para os próximos dias

O cenário começa a mudar a partir de sexta-feira (13). O Estado ainda permanece sob influência de umidade e com chance de pancadas isoladas fracas. O que predomina é a nebulosidade.

Para o sábado (14), é esperada a atuação de uma massa de ar seco, que favorece o tempo firme. Grande parte do Rio Grande do Sul terá períodos de sol entre nuvens. A Climatempo adiciona que há uma pequena chance de chuva irregular e localizada em cidades da metade Norte e da faixa litorânea.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (12)

Região Metropolitana

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, pancadas de chuva. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 25ºC.

Campanha

Nublado com chuva de manhã e no começo da tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira de sol com algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 28ºC.

Sul

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Tempo nublado. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Predomínio de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.