Que horas começa o Outono?

Estação se estende até o dia 21 de junho. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O outono, estação conhecida por equilibrar temperaturas entre o calor e o frio, começa amanhã, sexta-feira (20), às 11h45min e vai até às 5h24min do dia 21 de junho.

Na região Sul, a queda mais acentuada nas temperaturas deve ser sentida a partir de maio, período em que os dias se tornam mais curtos, a intensidade do sol diminui e as noites passam a ser mais frescas. As informações são do Climatempo e do g1.

Veja a previsão da estação em todas as regiões do país:

Região Sul

O Sul inicia o outono com temperaturas acima da média e pouca chuva. Entre abril e junho, a tendência é de precipitações abaixo do normal, especialmente no Paraná e em Santa Catarina, enquanto o calor segue predominando, sobretudo em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.

Nos primeiros dias da estação, o calor se intensifica, com tardes muito quentes e máximas próximas ou acima dos 35°C em áreas do Centro-Sul, principalmente no noroeste gaúcho.

Em Porto Alegre, o abafamento aumenta nos próximos dias e um alívio mais consistente só deve ocorrer em maio. Curitiba também terá retorno rápido do calor após uma frente fria passageira. Já em Florianópolis, o período será mais quente e seco, com chuvas isoladas.

A mudança mais significativa é esperada em maio, com queda mais perceptível das temperaturas e possibilidade de geadas nas áreas serranas. O frio mais intenso deve surgir apenas na transição para junho, ainda de forma pontual.

Região Sudeste

No Sudeste, o outono tende a ser mais quente e seco que o normal. A chuva deve ficar abaixo da média em São Paulo e em grande parte de Minas Gerais, enquanto Rio de Janeiro e Espírito Santo devem registrar volumes próximos do padrão, com episódios de chuva mais intensa no litoral.

As temperaturas permanecem acima da média em toda a região, embora quedas pontuais possam ocorrer com a entrada de ar frio, sobretudo em áreas mais altas. Em São Paulo, o início da estação ainda será de calor, com máximas entre 27 °C e 33 °C.

Belo Horizonte terá menos chuva e calor persistente, com transição gradual para o período seco. Já no Rio de Janeiro e em Vitória, o cenário será de calor e umidade, com frentes frias trazendo mais chuva do que alívio nas temperaturas.

Região Centro-Oeste

O Centro-Oeste entra no outono na transição do período chuvoso para o seco. A partir de abril, a chuva diminui dentro do esperado na maior parte da região, com volumes próximos do normal em Goiás e Mato Grosso e tendência de índices menores em Mato Grosso do Sul. As temperaturas seguem acima da média em toda a região.

Brasília ainda registra pancadas frequentes nesta semana, mas a tendência é de redução das chuvas ao longo do outono, com o período seco se consolidando em maio.

Em Cuiabá, o calor continua forte no início da estação, com diminuição gradual das chuvas. Já em Campo Grande, o tempo mais seco combinado ao calor intenso pode favorecer queimadas a partir de maio.

Ao longo do trimestre, a menor atuação de frentes frias mantém o calor predominante. Quedas mais perceptíveis de temperatura devem ocorrer apenas em junho, ainda de forma pontual.

Região Nordeste

O outono no Nordeste deve ter dois padrões distintos: na maior parte da região, a tendência é de menos chuva entre abril e junho, especialmente na Bahia, no Rio Grande do Norte e na Paraíba.

Já no extremo norte, como no Maranhão e no norte do Piauí, a previsão é de mais chuva devido à atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT). As temperaturas seguem acima da média, com leve amenização no norte por causa da maior nebulosidade.

Em Recife, o padrão típico se mantém, com sol pela manhã e pancadas isoladas à tarde, sem grandes volumes. Salvador começa a estação com calor, mas com redução gradual das chuvas. Já São Luís é exceção, com previsão de um outono mais chuvoso, maior frequência de pancadas e temperaturas um pouco menos intensas, embora ainda acima do normal.

Região Norte

A região Norte entra no outono em seu período mais chuvoso, com previsão de precipitações acima da média entre abril e junho na maior parte dos estados. Em áreas do Amapá, Rondônia, Tocantins, sul do Amazonas e do Pará, os volumes devem ficar próximos do normal.

As temperaturas seguem elevadas em quase toda a região, com maior sensação de abafamento em áreas mais quentes e urbanizadas.

Em Belém e Manaus, a estação será marcada por chuvas frequentes e calor persistente, com redução gradual das precipitações a partir de maio.

Os temporais, muitas vezes desde a madrugada, podem elevar o nível dos rios ao longo do trimestre. Em Macapá, a chuva permanece frequente dentro do padrão, com diminuição mais perceptível entre maio e junho.