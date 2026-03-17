Quarta-feira no RS segue chuvosa e com chance de temporal

Em Porto Alegre, a mínima será de 23ºC, e a máxima, de 30ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

Após o registro de chuva em diversas áreas do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17), a instabilidade se mantém sobre o Estado na quarta (18).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil, segue a condição para temporal isolado e chuva moderada a forte. Há alertas de atenção até o fim da quarta-feira.

Dessa vez, as áreas de maior atenção incluem Norte, Nordeste, Vales, Serra, Região Metropolitana e Costa Doce. Nos demais pontos, há possibilidade de pancadas fracas a moderadas.

Como será a quarta-feira

A chuva deve cair desde a madrugada no Norte, na Serra, no Centro, na Região Metropolitana e no Litoral. Pela manhã, a instabilidade se espalha pela Campanha e pelo Oeste.

Segundo a Climatempo, a precipitação tende a se intensificar ao longo do dia. O risco de temporais é mais elevado especialmente na porção leste do Estado e na faixa litorânea.

Os volumes previstos ficam entre 15 e 70 milímetros. O vento varia entre 40 e 50 km/h.

Diante desse cenário de maior presença de nuvens, a temperatura máxima tende a reduzir. No entanto, ainda haverá sensação de abafamento antes da chuva.

E a quinta-feira?

A atmosfera segue úmida na quinta-feira (19). A tendência é de que os gaúchos observem variação de nebulosidade e chuva fraca isolada em grande parte do Rio Grande do Sul.

Em áreas da Região Metropolitana e do Litoral Norte e Médio, há possibilidade de pancadas acompanhadas de trovoadas. Os termômetros seguirão mais amenos.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (18)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 23ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Quarta-feira de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 25ºC.

Campanha

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 21ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Nublado, com possibilidade de garoa à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 29ºC.

Sul

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 22ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Capão da Canoa, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Pancadas de chuva de manhã e à noite. Em Santa Maria, mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Quarta-feira de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.