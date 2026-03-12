Quando começa o Outono em 2026?

Os dias passam a ficar mais curtos no outono. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O outono no hemisfério sul começa oficialmente na próxima sexta-feira, 20 de março, às 11h45min (horário de Brasília), e vai até 21 de junho, às 05h25min, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Neste ano, a estação de transição entre o calor do verão e o frio do inverno deve apresentar temperaturas acima da média histórica, além de uma diminuição gradual das chuvas em grande parte do país.

O Inmet lembra que as estações servem como referência para o calendário climático, mas que variações de temperatura e clima podem ocorrer de forma local, influenciadas por fatores meteorológicos e geográficos.

O inverno também já tem data definida: começa em 21 de junho, às 05h25min, trazendo frio intenso e dias mais curtos.

Características do outono

A temperatura começa a diminuir;

Os dias passam a ficar mais curtos;

As árvores começam a perder suas folhas.

O primeiro dia da estação corresponde ao equinócio de outono, um dos momentos do ano em que a duração do dia e da noite é igual. O outro momento com essa mesma característica é o equinócio de primavera.

O que esperar do outono neste ano

Segundo o Em Pauta, agência do grupo de notícias da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o outono de 2026 no Sul do país tende a apresentar um cenário típico de transição climática, com alternância entre períodos secos, chuvas mal distribuídas e a entrada gradual de massas de ar mais frio. Ao longo de março, abril e maio, a previsão indica que a precipitação deve ocorrer de forma irregular.

As projeções apontam que boa parte do Estado pode ter acumulados de chuva abaixo da média, principalmente na região Noroeste.

Em contrapartida, áreas da Zona Sul e do Leste devem registrar volumes mais próximos do padrão histórico. Entre os meses do trimestre, abril desponta como o período com maior probabilidade de déficit hídrico, enquanto maio pode apresentar uma distribuição de chuvas um pouco mais favorável, embora ainda irregular.

Apesar de ainda influenciar no clima, o estudo aponta que o La Niña está próximo do fim. A formação do El Niño não se confirmou e, caso ocorra, deverá ficar restrito ao segundo semestre de 2026.

Cautela nas previsões

Os especialistas alertam que previsões feitas para o outono possuem maior grau de incerteza por ser uma fase de transição climática.