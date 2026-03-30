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Por que especialistas dizem que o mundo entrou em "falência hídrica" e qual a relação do RS com o tema

Relatório da ONU aponta que o consumo de água superou a capacidade de reposição do planeta; no Rio Grande do Sul, prejuízos no agronegócio já superam os danos de grandes enxurradas

Bruna Oliveira

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