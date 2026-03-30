Por que especialistas dizem que o mundo entrou em "falência hídrica" e qual a relação do RS com o tema

Falta de água muda paisagens com o esvaziamento de rios e o surgimento de bancos de areia nas áreas mais expostas. Camila Hermes / Agencia RBS

Usar mais água do que a natureza pode repor tornou-se uma conta cara ao redor do mundo. A dinâmica está sendo tratada por especialistas como falência hídrica, uma realidade que atinge nações pobres e ricas. Segundo pesquisadores da Organização das Nações Unidas (ONU), quase metade da população global já vive sob escassez severa de água por pelo menos um mês por ano.

O alerta, detalhado no relatório Global Water Bankruptcy, elaborado pelo Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas (UNU-INWEH), define que vivemos a chamada “era da falência global da água”. O material, lançado por cientistas ligados à ONU, vem sendo endossado por entidades de diferentes áreas de pesquisa.

De acordo com o relatório, a falência hídrica ocorre quando a retirada de água de um sistema supera a sua capacidade natural de reposição. Ou seja, quando a ocorrência de chuva e de neve já não são suficientes para suprir, na mesma medida, a quantidade de água que é removida da natureza.

O conceito financeiro aplicado ao meio ambiente

Líder do Núcleo de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), o professor Guilherme Marques traça um paralelo do termo com a área financeira:

É igual a uma empresa: quando se não consegue tirar mais recursos, o negócio fecha. Em termos de água, significa retirar mais dos aquíferos e bacias do que se pode repor. GUILHERME MARQUES Líder do Núcleo de Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH)

Para o especialista, a palavra "crise" já não descreve o cenário. Pois, segundo ele, a crise é um choque temporário seguido de um processo de recuperação.

— A falência é um processo insustentável. Por isso o relatório da ONU é revelador, pois fala de uma mudança de paradigma:

— É importante enxergar a água não como um produto, mas como consequência de um conjunto de processos. E esses processos envolvem o já conhecido ciclo hidrológico. Quando isso é danificado, o processo é comprometido. Destruo a capacidade do meio de ofertar água a mim. Enquanto não mudar a trajetória, não há como superar o problema — resume Marques.

Dados do material da ONU, publicado em janeiro de 2026, apontam para os sinais de falência hídrica: a seca faz aumentar a busca por água subterrânea, enquanto poços cada vez mais profundos vão sendo abertos, alterando a característica dos solos. Da mesma forma, transfere-se água de uma bacia para outra, descaracterizando rios e lagos, que se tornam rasos ou sazonais.

Leia Mais Abaixo da média nacional, RS precisa triplicar tratamento de esgoto para cumprir meta de saneamento

O impacto no Rio Grande do Sul

Embora o aviso global soe distante, o problema está mais próximo do que parece. No Rio Grande do Sul, as estiagens se tornaram frequentes nos últimos verões, gerando prejuízos em cadeia tanto para a saúde humana quanto para a economia.

Dados da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) indicam que, as perdas por falta d’água superam, no PIB, os danos ocasionados pela enchente.

Leia Mais Gisele Loeblein: estiagem faz RS deixar de crescer 11 pontos percentuais de 2019 para cá

No Brasil, no período de 1991 a 2024, foram 32.453 ocorrências de desastres causados por estiagens e secas. De acordo com dados do Atlas Digital de Desastres no Brasil, o Rio Grande do Sul foi responsável por 11,98% desses eventos. É o segundo Estado no ranking de ocorrências de estiagens e secas, atrás somente da Bahia.

Não é de se afirmar, no caso do Sul, que estamos ficando sem água. Mas sim que o nosso modelo de gestão e ocupação do território não é mais compatível com a segurança hídrica a longo prazo. Temos que repensar a forma como a gente ocupa as nossas planícies de inundação, como usamos a água e protegemos as bacias hidrográficas. GUILHERME MARQUES

Os problemas relacionados à água no RS são de ordens diversas e estão vinculados às características de cada região. Vão desde a degradação de bacias hidrográficas à ocupação indevida do território e ao uso irresponsável dos recursos naturais.

Conforme o IPH, há bacias onde a poluição é um dos problemas mais agudos, como nos rios dos Sinos, Gravataí e Caí. Outras são mais suscetíveis a questões envolvendo estiagem, como algumas localizadas em regiões da Fronteira Oeste. E há ainda as mais vulneráveis em relação às cheias, como a bacia do Taquari.

Por onde começar

Associar o conceito à economia traz dimensões mais reais à incapacidade de os sistemas se recuperarem. Para Édison Carlos, presidente do Instituto Aegea e ex-presidente do Instituto Trata Brasil, a abordagem atual permite que se debatam as possibilidades de mudança com mais força e em mais meios.

Leia Mais Hidrogênio verde: como o recurso coloca o RS na vanguarda da transição energética

— A ONU foi muito feliz quando trouxe este termo, porque é um termo novo, conectado ao mercado financeiro, que vem olhando para os temas ambientais como risco ao capital, como é a base do ESG. Traz públicos novos para a discussão da água — diz.

No Rio Grande do Sul, onde a Corsan/Aegea faz a gestão do sistema de água em 317 municípios, um dos focos da companhia é agir na educação do consumo. Não basta contar com a sorte do clima. É preciso aprender e ensinar a preservar.

Leia Mais Gestão da água passa por redução do desperdício; conheça ações de economia

O Estado é um dos mais atingidos pelas mudanças climáticas, e por isso tem se mostrado mais suscetível nos problemas relacionados à água, seja por falta ou excesso dela. Um dos motivos vem da própria geografia gaúcha, localizada em área onde há frequentes encontros de frentes frias e massas de ar quente. Dependendo da época do ano e dos fenômenos climáticos em curso, como La Niña ou El Niño, esses choques acontecem bem em cima do Estado, explica Carlos, fazendo do Sul um local de alternâncias mais drásticas.

Estiagem compromete a agricultura ao reduzir desenvolvimento das plantas. No RS, a soja é uma das mais afetadas. Renan Mattos / Agencia RBS

Duas regiões são apontadas pela companhia como áreas mais críticas do ponto de vista hídrico. O noroeste do RS, comumente mais afetado por escassez de chuva, e a região central, onde há grande consumo por atividades de produção agrícola.

— Se você tem escassez de chuva em uma área de pouco consumo, é mais fácil gerenciar. Mas quando você tem atividades que demandam muita água, há uma disputa natural pela água das bacias. Seja para a geração de energia elétrica, seja para o agro, seja para o abastecimento — diz o diretor.

As ações e os investimentos para mitigar problemas de abastecimento ocorrem em várias frentes. Carlos diz que o primeiro passo é agir é na educação do consumo. O consumo médio diário de água no Rio Grande do Sul chega a 150 litros por habitante, segundo a companhia. Outro aspecto é do calor intenso. Quando a escassez de água está associada a temperaturas mais altas, há um duplo fator de impacto no sistema hídrico, fazendo com que as pessoas utilizem ainda mais água.

Leia Mais Produção agrícola sustentável se apresenta como alternativa frente aos desafios do clima

Também é necessário ter um mapeamento das fontes de água disponíveis, como novos poços de captação, com estudos de bacias subterrâneas ou lençóis freáticos mais resistentes para manter o regime de abastecimento até que a chuva retorne. Além disso, uma área de segurança hídrica da companhia monitora os sistemas, ajudando a prever com antecedência aos quadros possíveis dos próximos meses.

— Quando você conecta falta de chuva, mudança climática, áreas de calor mais intenso, principalmente nos regiões urbanas, você tem um quadro mais preocupante e uma tendência de uso maior de água.

Cada vez mais vai ter que se investir em reservatórios. ÉDISON CARLOS Presidente do Instituto Aegea e ex-presidente do Instituto Trata Brasil

Para os especialistas, é preciso agir com urgência na lógica do uso da água. Entre as ações necessárias, Guilerme Marques, pesquisador do IPH lista alguns passos:

Reconhecer que se está em uma trajetória de falência hídrica

Abandonar o enfoque em respostas emergenciais e obras pontuais para buscar reconfigurar o modelo de uso da água no território para adaptação climática.

Reconhecer os limites hidrológicos das bacias. Isso não significa necessariamente usar menos água. É usar de forma estratégica e planejada.

Leia Mais Olhar ambiental e redução de custo: como as empresas otimizam o uso da água

Integrar as políticas agrícola, de drenagem, de saneamento, de uso do solo, de gestão de riscos. Essas políticas têm que ter um ponto comum

Depois, proteger solos, áreas úmidas, várzeas e aquíferos como uma infraestrutura hídrica estratégica.

Por fim, reforçar o modelo de gestão de recursos hídricos nos Estados.

Pontos de não retorno

Redução no abastecimento hídrico pode comprometer a geração de energia, o que gera perdas gigantescas na economia. Camila Hermes / Agencia RBS

O alerta da comunidade científica é de que o processo de falência hídrica se transforme em uma falência real. Nenhuma empresa ou indivíduo vive sem água, e a perda de produtividade pode levar a um efeito dominó.

Doutor em economia ambiental, consultor sênior do International Institute for Sustainability (IIS) e ex- economista de meio ambiente pelo Banco Mundial, Sergio Margulis comenta os efeitos econômicos dos problemas do clima sob momentos distintos. O especialista chama atenção para os chamados “tipping points”, que é quando as tensões ambientais se tornam tão severas que viram irreversíveis.

— Numa falta de chuva, pode haver diminuição da produção de energia elétrica ou mesmo desabastecimento, mas que são mais ou menos mensuráveis e estão mais ou menos dentro de uma normalidade. O problema é quando você tem os tipping points, ou pontos de não retorno, como um rompimento de barragem, que são trágicos. Estamos chegando em situações de não retorno, que é o que temos visto na Amazônia, com o um enfraquecimento da floresta. Ou seja, a um nível de impacto em que os sistemas não aguentam mais. A mesma coisa vale para rios, degelo de geleiras… o planeta está cheio deles — diz o especialista.

Ainda que as modelagens matemáticas apontem para perdas significativas, há um ponto de interrogação quanto ao tamanho dos impactos.

Especialmente no que se refere à falta d’água, a escassez se traduz em problemas reais: preços mais altos dos alimentos, escassez de energia hidrelétrica, riscos à saúde, desemprego, pressões por movimentos migratórios e até conflitos sociais.

Sobretudo porque a geração por fonte hidrelétrica é a principal matriz energética brasileira, por exemplo. As bacias hídricas tradicionais já não produzem energia na quantidade para a qual foram projetadas, o que também significa uma perda econômica gigante pelo seu potencial energético.

Os impactos são diretos em produção, com efeito óbvio na agricultura, o que leva a deslocamentos de regiões produtoras. Também há os efeitos em infraestrutura, como rodovias, barragens e portos.

— Isso é um impacto violento na economia — resume Margulis.

Leia Mais Desequilíbrio climático tem efeito direto nas finanças públicas, afirma economista que atuou no Banco Mundial

Na avaliação do especialista, o mundo está mais atento à crise hídrica, mas ainda a uma velocidade descompassada.