Ambiente

Patrimônio cultural
Notícia

Pesca colaborativa com botos celebra relação rara entre espécies no litoral do RS: "Viraram parte da família"

Estima-se que a população mundial da espécie é de cerca de 330 indivíduos, a maioria deles, no sul do Brasil

Diego Nuñez

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS