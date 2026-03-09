Parte do RS tem alerta para chuva intensa até terça-feira

Alerta é válido na área em amarelo no mapa. Inmet / Reprodução

Com grau de severidade amarelo, um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica "perigo potencial" de chuva intensa em parte do Rio Grande do Sul até as 23h59min de terça-feira (10). O comunicado entrou em vigor às 10h desta segunda-feira (9).

O comunicado abrange toda a divisa com Santa Catarina e áreas das regiões Metropolitana, Litoral Norte, Serra e Vales. Nestas áreas, o volume de chuva pode chegar aos 50 milímetros ao longo do dia.

Também há possibilidade de intensificação do vento, com rajadas entre 40 km/ e 60 km/h. As condições também são válidas para outros Estados brasileiros, entre eles Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

Apesar do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia considera baixos os riscos de alagamentos e quedas de árvores.

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