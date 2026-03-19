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O RS corre risco de uma nova enchente? Especialistas analisam previsão de El Niño para o segundo semestre

Aquecimento do Pacífico aumenta possibilidade de cheias, mas catástrofe climática que atingiu o Estado dois anos atrás foi agravada por outros fatores

Marcelo Gonzatto

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