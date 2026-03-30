“O mundo precisa entender e admitir que estamos em um estado de falência pós crise hídrica”, diz pesquisador da ONU

Madani também é professor e pesquisador na City College of New York foi chefe do departamento de meio ambiente no Irã. UNU-INWEH / Divulgação

Em relatório inédito publicado em 20 de janeiro de 2026, pesquisadores internacionais foram enfáticos ao descrever as condições de oferta e escassez de água ao redor do mundo. Conforme o documento, revelador por abordar uma mudança de paradigma, o planeta não mais repõe na natureza a mesma quantidade hídrica que consome.

Não se trata de uma crise pontual, mas de um quadro de falência do recurso. Com exclusividade, Zero Hora conversou com um dos autores do estudo. Na entrevista a seguir, o diretor do Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas (UNU-INWEH), Kaveh Madani, enfatiza a necessidade de se rever o uso da água mundialmente.

— A água tem o poder de atuar como um veículo de mudança — tanto positiva quanto negativa — em relação à segurança humana, à paz, à saúde pública, à economia e à sustentabilidade. Decidiremos coletivamente para que lado a balança da água se inclina — alerta o pesquisador iraniano baseado no Canadá.

Cientista e ativista ambiental, Madani também é professor e pesquisador na City College of New York e foi chefe do departamento de meio ambiente no Irã.

Confira a entrevista:

Há algum tempo, o mundo vem apresentando sinais de desequilíbrio com o uso excessivo de água. Qual é a situação atual do abastecimento de água e como chegamos a esse ponto?

Conforme descrito no relatório, em muitas regiões do mundo, o uso excessivo por um período prolongado resultou em danos permanentes aos ecossistemas. Esses sistemas têm consumido água em ritmo mais acelerado do que a taxa natural de recarga hídrica. Eles perderam a capacidade de retornar às suas condições históricas. O relatório argumenta que esses sistemas se encontram em estado de falência hídrica.

O conceito de "falência hídrica" ​​apresentado na publicação da UNU-INWEH baseia-se numa analogia com a economia. Como funciona essa relação?

A falência hídrica é uma condição definida tanto pela insolvência quanto pela irreversibilidade. A analogia financeira serve para ilustrar como estamos consumindo nossas águas superficiais (nossa conta corrente) e subterrâneas (nossa conta poupança) mais rápido do que a natureza as repõe (nossa renda). A principal diferença entre a falência hídrica e a falência financeira é que a primeira também é definida pela irreversibilidade; jamais conseguiremos recuperar a quantidade e a qualidade da água doce que tínhamos antes.

É possível gerir essa condição? Como?

É possível gerir esta situação, mas não a reverter permanentemente. O mundo precisa primeiro entender e admitir que estamos em um estado de falência pós-crise hídrica. Como tal, os sistemas hídricos falidos devem passar da gestão de crises para a gestão da falência, e fazê-lo de forma colaborativa, cooperativa e conciliatória. Os vários problemas hídricos que enfrentamos não são isolados; são sintomas da doença que é a falência hídrica global.

A gestão integra estratégias de mitigação e adaptação. Enquanto a gestão tradicional de crises hídricas visa restaurar os sistemas ao seu estado anterior apenas por meio da mitigação, a da falência hídrica prioriza a recuperação do que pode ser salvo, prevenindo também danos adicionais através da adaptação a novas realidades e restrições.

Além do uso excessivo, que outras práticas ou atividades comprometem as reservas hídricas?

A falência hídrica não se refere apenas à quantidade de nossas reservas de água doce, mas também à sua qualidade. Grandes quantidades de água não tratada e poluída estão aumentando globalmente. O escoamento agrícola infiltra-se nas águas superficiais, contaminando-as com fertilizantes, pesticidas e esterco. A mineração, o desenvolvimento imobiliário e a agricultura estão causando a supersalinização da água doce que antes era própria para consumo humano. A urbanização e a industrialização, na ausência de sistemas adequados de tratamento de esgoto, estão poluindo os sistemas de águas superficiais e subterrâneas. Portanto, temos alguns sistemas ao redor do mundo que possuem água registrada, mas a água que possuem não é utilizável. Seus recursos hídricos são tóxicos.

A água é o nosso denominador comum. É um dos poucos tópicos sobre os quais podemos concordar neste mundo fragmentado. Ela nos dá a oportunidade de nos unirmos, abordarmos nossas preocupações com a segurança nacional e alinharmos os objetivos nacionais com as prioridades internacionais. KAVEH MADANI

Leia Mais Enchente levou camada fértil dos solos, e recuperação vai exigir adaptação produtiva

Estudos indicam que a escassez de água pode afetar especialmente os países em desenvolvimento. Que problemas sociais e globais podem surgir a partir da falta d'água?

A água é o único fio condutor comum a todos os aspectos da vida; o acesso a ela é um fator determinante fundamental para a paz, a saúde pública, a biodiversidade, a economia, a justiça e a igualdade.

Isso é especialmente verdadeiro no Sul Global, onde as práticas de falência hídrica servem como meio para fins financeiros, particularmente no que diz respeito às economias nacionais que dependem excessivamente da agricultura para a renda interna. Cerca de 70% das retiradas de água doce em todo o mundo são destinadas à agricultura, com os países do Sul representando uma parcela significativa desse uso.

Leia Mais Do monitoramento de dados ao diesel verde: como a inovação contribui para mitigar riscos climáticos

Além disso, as águas subterrâneas fornecem cerca de 40% da água usada para irrigação globalmente. Como resultado, observamos poços secando, agricultores falindo financeiramente e cidades quase completamente sem água. Esse padrão se intensificará se as economias do Sul não diversificarem seus portfólios econômicos e criarem novas oportunidades de emprego para os trabalhadores de seus setores agrícolas saturados.

Isso é preocupante, visto que as comunidades rurais e agrícolas são menos resilientes financeiramente e mais vulneráveis ​​à falência hídrica.

Leia Mais RS desperdiça 40% da água tratada e segue longe da meta do Marco Legal do Saneamento

No Rio Grande do Sul, Estado localizado ao sul do Brasil, enfrentamos estiagens recorrentes, que comprometem a saúde humana e a produção agrícola. Há regiões mais propensas à escassez de água?

O nível de falência hídrica é um espectro, com diferentes graus de intensidade dentro de continentes, nações, regiões e até mesmo municípios. O relatório fornece uma gama diversificada de exemplos de diferentes partes do mundo para sublinhar o fato de que nenhuma nação está imune à falência hídrica, que se manifesta de diferentes formas. Embora algumas das regiões áridas do Oriente Médio, África, Oceania e Américas já lidem com a falência hídrica há algum tempo, o relatório deixa claro que, assim como os sistemas financeiros, os sistemas de água podem falir quando a gestão é inadequada, independentemente da condição socioeconômica inicial. Portanto, a falência hídrica também pode ocorrer, por exemplo, em uma província do Canadá, quando o modelo de desenvolvimento não dá a devida atenção à água como um fator limitante para o crescimento.

Nunca seremos capazes de recuperar os níveis históricos de quantidade e qualidade da água em muitas partes do mundo, e nosso nível global atual está diminuindo a cada dia que passa. Todas as nações devem reconhecer a existência do risco de falência hídrica e admitir que suas práticas precisam mudar, pois todas são responsáveis ​​pela era que se iniciou. KAVEH MADANI

Quais são as perspectivas para o futuro da água?