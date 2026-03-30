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“O mundo precisa entender e admitir que estamos em um estado de falência pós crise hídrica”, diz pesquisador da ONU

Diretor do Instituto de Água, Meio Ambiente e Saúde da Universidade das Nações Unidas, Kaveh Madani falou com exclusividade à Zero Hora. Ele enfatiza a necessidade de se rever o uso da água de forma transparente e coletiva

Bruna Oliveira

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