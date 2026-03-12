Nebulosidade marca a sexta-feira no RS; sol e calor voltam no fim de semana

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 29ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

As nuvens devem seguir marcando presença no céu gaúcho nesta sexta-feira (13). O Rio Grande do Sul continuará sob influência de ar úmido e de nebulosidade, sobretudo na Metade Leste.

Nessa porção, ainda podem ocorrer pancadas isoladas de chuva entre a madrugada e a manhã. Elas tendem a ser fracas, rápidas e mal distribuídas, sem indicativo de volumes expressivos.

Áreas do interior e da Metade Oeste já observam uma maior incidência de sol, ainda que a Climatempo não descarte chuva passageira em alguns locais por conta do abafamento.

As temperaturas mínimas e máximas entram em elevação em relação aos dias anteriores.

O que esperar do fim de semana

A Climatempo aponta que o final de semana será de tempo firme. A circulação de umidade diminui e a formação de nuvens de chuva perde força no Estado.

O sábado (14) e o domingo (15) terão predomínio de sol em grande parte das regiões. É possível que algumas cidades ainda observem chuva, mas a probabilidade é baixa. Caso ocorra, ela tende a ser bastante eventual, isolada e passageira.

O calor volta a se destacar, principalmente em áreas das Missões, do Noroeste e da Campanha.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (13)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Parcialmente nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 25ºC.

Campanha

Dia de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 27ºC.

Sul

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva podem ocorrer à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Céu nublado. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Tempo nublado. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.