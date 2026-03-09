Massa de ar polar provoca queda da temperatura no RS nesta terça-feira

Em Caxias do Sul, mínima se aproxima dos 15ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Os gaúchos já podem separar o casaquinho: a metade leste do Rio Grande do Sul deve sentir a queda da temperatura nos próximos dias por causa da entrada de uma massa de ar polar.

Além do friozinho, esta terça-feira (10) será marcada pela possibilidade de pancadas de chuva em áreas do Norte, do Nordeste, da Serra, da Região Metropolitana e do Litoral.

A precipitação pode ocorrer com intensidade moderada e, em alguns pontos, mais forte desde as primeiras horas do dia. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de perigo potencial, para essas faixas do Estado.

De acordo com a Climatempo, com a combinação da chegada do ar frio, a manutenção da chuva e o aumento da nebulosidade, a sensação térmica mais amena tende a persistir. Os efeitos devem ser mais percebidos especialmente nos municípios da metade leste do RS.

Na Serra, por exemplo, as mínimas ficam entre 12ºC e 15ºC pela manhã, enquanto as máximas atingem entre 20ºC e 24ºC. Em Porto Alegre, a temperatura não passa dos 26ºC durante o dia.

E nas demais regiões?

O sol aparece com mais frequência nas demais regiões gaúchas. Ainda assim, há condições para ocorrência de pancadas de chuva fracas e isoladas ao longo do dia.

Com a redução da nebulosidade e o aumento da radiação, os índices nos termômetros se elevam mais no Oeste, no Noroeste e em parte da Campanha.

Como fica a quarta-feira

A Climatempo prevê que a manhã de quarta-feira (11) ainda pode começar com chuva fraca e isolada em áreas do interior do Rio Grande do Sul. No Litoral Sul também há possibilidade devido à influência da umidade que vem do mar.

Com o passar das horas, há expectativa de aumento da instabilidade com pancadas de chuva nas Missões, Oeste, Noroeste e Norte.

A temperatura sobe mais em grande parte do Estado, mas continua baixa na faixa litorânea, no Nordeste, na Serra e no Norte.

A tendência é que os registros voltem a subir nessas áreas de forma mais expressiva a partir do fim de semana, por conta do enfraquecimento da massa de ar polar e também pela expectativa de maiores aberturas de sol.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (10)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.

Serra

Terça-feira de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Campanha

Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde, o sol aparece. Em Bagé, as marcas variam entre 16ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Tempo nublado com aberturas de sol. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 27ºC.

Sul

Chuvoso de manhã e à noite. Aberturas de sol à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Manhã de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 30ºC.

*Produção: Carolina Dill