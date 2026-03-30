Março se despede com calorão e chance de chuva fraca em parte do RS 

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 27ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O sol aparece desde cedo na maior parte do Rio Grande do Sul nesta terça‑feira (31). O último dia de março será marcado pelo predomínio do tempo firme e pela persistência do calor, com temperatura mais elevada especialmente no Oeste, na Campanha e nas Missões.

Essas áreas seguem sob o limiar de onda de calor, com índices superiores à média histórica. Os termômetros podem alcançar os 35 °C durante a tarde. Além disso, a sensação de abafamento continua expressiva.

Na metade leste, sobretudo no Litoral e em áreas próximas, ainda há maior presença de nebulosidade. De acordo com a Climatempo, há possibilidade de chuva fraca a moderada ao longo do dia.

Diante desse cenário, a tendência é de que a temperatura fique mais agradável nessa porção do Estado, sem extremos.

O que esperar da quarta e quinta-feira

A quarta-feira (1º) mantém um cenário semelhante, com tempo firme na maior parte do Estado, sob influência de uma massa de ar mais seco, destaca a Climatempo. O sol dá as caras em grande parte do território gaúcho, com poucas nuvens ao longo do dia.

Na quinta-feira (2), contudo, a previsão de precipitação abrange mais regiões, como Nordeste, Litoral e Região Metropolitana.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (31)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Não chove. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 27ºC.

Campanha

Dia de sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 21ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 30ºC.

Sul

Sol, com chuva de manhã. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 22ºC e 27ºC.

Litoral Norte

Terça-feira de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Capão da Canoa, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 30ºC.

Centro

Dia de sol com nuvens. Em Santa Maria, mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Terça de sol entre nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.