Manhãs amenas e tardes quentes: amplitude térmica marca fim de semana de tempo firme no RS

O Rio Grande do Sul deve atravessar o fim de semana com céu firme de ponta a ponta, prevê a Climatempo. Após um período de variações rápidas e pancadas chuva isoladas, os modelos indicam um cenário marcado pela presença do sol e calor na maior parte do Estado.
A partir de sábado (14), com o tempo mais aberto, o destaque fica para a amplitude térmica. As manhãs ficam mais frescas, enquanto à tarde o que se espera é uma sensação mais quente. A variação pode chegar a 15ºC durante o dia.
A previsão da Climatempo indica que a probabilidade de chuva é muito baixa e não há indicativo de temporais.
A madrugada e o início da manhã de sábado podem ser bem frios nos pontos mais altos dos Campos de Cima da Serra, com marcas próximas aos 10°C. Posteriormente, ficam mais agradáveis.
O domingo (15) mantém um padrão semelhante. O sol aparece desde cedo e predomina ao longo do dia, com variação de nuvens.
De acordo com a Climatempo, os índices nos termômetros sobem mais no decorrer das horas. Na Serra, inclusive, podem atingir os 30ºC. Em áreas do Noroeste, se aproximam dos 35ºC.
Tendência para o início da semana
A segunda-feira (16) ainda será de tempo estável no Estado. A tendência é que o ar seco continue limitando a formação de instabilidades.
A temperatura segue em elevação. Dessa forma, o calor fica mais presente em áreas do Oeste, do Noroeste e da Região Metropolitana, por exemplo.
Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (14)
Região Metropolitana
Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC.
Serra
Parcialmente nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 27ºC.
Campanha
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 25ºC.
Fronteira Oeste
Sábado de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 28ºC.
Sul
Previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 25ºC.
Litoral Norte
Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.
Centro
Sábado de sol com algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Sol com algumas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 29ºC.
Noroeste
Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.
Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (15)
Região Metropolitana
Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 31ºC.
Serra
Predomínio de sol e algumas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 30ºC.
Campanha
Domingo ensolarado. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 29ºC.
Fronteira Oeste
Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 31ºC.
Sul
Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 28ºC.
Litoral Norte
Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.
Centro
Domingo de sol com nuvens. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 31ºC.
Noroeste
Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 34ºC.
*Produção: Carolina Dill