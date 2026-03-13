Manhãs amenas e tardes quentes: amplitude térmica marca fim de semana de tempo firme no RS

No sábado (14), em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC. Renan Mattos / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul deve atravessar o fim de semana com céu firme de ponta a ponta, prevê a Climatempo. Após um período de variações rápidas e pancadas chuva isoladas, os modelos indicam um cenário marcado pela presença do sol e calor na maior parte do Estado.

A partir de sábado (14), com o tempo mais aberto, o destaque fica para a amplitude térmica. As manhãs ficam mais frescas, enquanto à tarde o que se espera é uma sensação mais quente. A variação pode chegar a 15ºC durante o dia.

A previsão da Climatempo indica que a probabilidade de chuva é muito baixa e não há indicativo de temporais.

A madrugada e o início da manhã de sábado podem ser bem frios nos pontos mais altos dos Campos de Cima da Serra, com marcas próximas aos 10°C. Posteriormente, ficam mais agradáveis.

O domingo (15) mantém um padrão semelhante. O sol aparece desde cedo e predomina ao longo do dia, com variação de nuvens.

De acordo com a Climatempo, os índices nos termômetros sobem mais no decorrer das horas. Na Serra, inclusive, podem atingir os 30ºC. Em áreas do Noroeste, se aproximam dos 35ºC.

Tendência para o início da semana

A segunda-feira (16) ainda será de tempo estável no Estado. A tendência é que o ar seco continue limitando a formação de instabilidades.

A temperatura segue em elevação. Dessa forma, o calor fica mais presente em áreas do Oeste, do Noroeste e da Região Metropolitana, por exemplo.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (14)

Região Metropolitana

Sol o dia todo sem nuvens no céu. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Parcialmente nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 27ºC.

Campanha

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Sábado de sol com muitas nuvens à tarde e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 28ºC.

Sul

Previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Sábado de sol com algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 30ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (15)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Predomínio de sol e algumas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 30ºC.

Campanha

Domingo ensolarado. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 29ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 31ºC.

Sul

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Predomínio de sol com algumas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Domingo de sol com nuvens. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 31ºC.

Noroeste

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Santa Rosa, mínima de 16ºC e máxima de 34ºC.

*Produção: Carolina Dill



