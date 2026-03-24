Instabilidade se mantém no RS nesta quarta-feira; temperatura sobe durante o dia

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 23ºC. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O tempo se mantém instável no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (25). Há condição para chuva moderada a forte na metade norte do Estado, que abrange Missões, Noroeste, Norte, Nordeste, Vales, Região Metropolitana, Serra e também áreas do litoral.

Já a temperatura pode se aproximar dos 10ºC pela manhã em alguns pontos, mas apresenta elevação gradual ao longo do dia. As mínimas iniciam entre 12°C e 21°C, e as máximas podem chegar entre 20°C e 29°C. A tendência é de retorno da sensação de abafamento.

O que esperar de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo, de potencial de perigo, para a Metade Norte.

Conforme a Climatempo, a previsão de chuva varia entre 10 e 40 milímetros, mas pontos isolados podem atingir até 60 milímetros. Na Metade Sul, o sol aparece com algumas nuvens.

O que esperar da quinta e da sexta-feira?

Na quinta-feira (26), a intensidade da chuva diminui. Há presença de nebulosidade em grande parte do Estado, com precipitação fraca a moderada na Campanha, Sul, Costa Doce, Litoral Sul e Médio.

Já nas Missões, Noroeste, Norte, Centro, Vales e Serra, há possibilidade de pancadas isoladas. Os acumulados variam entre 5 e 25 milímetros.

Ainda há chance de ocorrência de chuva forte na sexta-feira (27). A tendência é de que seja isolada e na forma de pancadas na região da Campanha, Sul, Centro, Noroeste e Norte, Serra e Nordeste.

A expectativa é de aumento dos índices nos termômetros. Até o fim da semana, a máxima pode ultrapassar os 30ºC.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (25)

Região Metropolitana

Céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde, o sol aparece. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 26ºC.

Campanha

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 14ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Quarta-feira de de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 15ºC e 26ºC.

Sul

Parcialmente nublado. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 17ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Sol e muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Quarta-feira de sol com aumento de nuvens. Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Noroeste

Previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.

*Produção: Carolina Dill