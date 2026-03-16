Frente fria avança e aumenta risco de temporal no RS nesta terça

Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 34ºC. Andressa Xavier / Agência RBS

O tempo começa a virar no Rio Grande do Sul nesta terça-feira (17) com o avanço de uma nova frente fria. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que há perigo potencial para formação de tempestade em todo o Estado.

O alerta, de cor amarela e que preenche todo o mapa do Estado, significa que a condição meteorológica pode trazer problemas, mas ainda não representa uma ameaça imediata ou de alta gravidade.

Até o momento, a previsão indica que os acumulados de chuva podem chegar aos 50 milímetros e as rajadas de vento até 60 km/h.

Como será a terça-feira

Áreas do Sudoeste, do Oeste, do Noroeste e parte da Campanha podem registrar chuva fraca a moderada já nas primeiras horas da manhã, aponta a Climatempo.

A partir do meio da tarde, a chegada de uma nova frente fria intensifica ainda mais as precipitações, que passam a ocorrer de forma moderada a forte em grande parte do Estado, sobretudo no Sul, no Litoral Sul, na Região Central e no Oeste.

Na Região Metropolitana e Litoral Norte, o dia ainda começa com tempo mais aberto, mas é esperado um aumento gradual de nuvens e chuva.

A temperatura permanece elevada pelo território gaúcho. A máxima pode chegar a 36ºC em cidades como São Sebastião do Caí e Ivoti. Municípios do Sudoeste podem observar uma redução.

O que esperar da quarta-feira

A frente fria avança e mantém o tempo mais instável na quarta-feira (18). O dia começa com muitas nuvens e condições para pancadas de chuva por todo o Estado.

As áreas mais propensas à instabilidade mais intensa incluem o Sudoeste, a Campanha, a Fronteira Oeste, o Noroeste e o Centro. Há risco de temporais.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (17)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 34ºC.

Serra

Terça-feira de sol com aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 32ºC.

Campanha

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 23ºC e 31ºC.

Fronteira Oeste

Manhã de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 28ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 23ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Terça-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 30ºC.

Centro

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 23ºC e máxima de 33ºC.

Norte

Parcialmente nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 32ºC.

Noroeste

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Santa Rosa, mínima de 23ºC e máxima de 32ºC.