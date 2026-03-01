Clima de março terá calor e primeiros sinais do outono; confira a previsão

Meteorologia aponta que o La Niña estará finalizado ainda em março. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Os primeiros dias de março devem ser quentes. O mês se inicia neste domingo (1º) com previsão de calor e chuva distribuída de forma irregular, mais frequente em algumas regiões do que em outras. Contudo, a tendência é que o mês feche em grande parte do Rio Grande do Sul com índices de temperatura e precipitação dentro da normalidade.

Um dos motivos é o enfraquecimento do La Niña. Os modelos já indicavam que se tratava de um episódio de baixa intensidade e curta duração. A expectativa, agora, é que esse resfriamento perca força e conduza o clima para uma condição de neutralidade.

Destaques da previsão do tempo para março

Mês começa quente e com pouca chuva

Há possibilidade de dias com temperatura amena e baixa

Com a aproximação do outono, a frequência de frentes frias pelo Sul do Brasil tende a aumentar, o que também favorece a formação de ciclones extratropicais na região

Risco de temporais

O que esperar da chuva?

De acordo com o meteorologista e coordenador do Sistema de Monitoramento e Alertas Agroclimáticos (Simagro‑RS), Flávio Varone, a Fronteira Oeste e a Campanha devem registrar volumes de chuva um pouco abaixo da média. Nessas regiões, que já enfrentam um período prolongado de baixa precipitação, essa leve redução pode gerar impactos adicionais.

Áreas do norte e do nordeste do Rio Grande do Sul têm maior probabilidade de chuva um pouco acima do habitual. Nas demais localidades, os registros ficam próximos ao esperado para essa época do ano — valores que, de forma geral, variam entre cerca de 100 e 150 milímetros no mês, segundo as médias climatológicas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O especialista aponta que a primeira semana deve ser marcada pela pouca chuva. Já na segunda semana, deve ser observado um aumento da instabilidade, especialmente na metade Norte. O cenário volta a ficar predominantemente seco no restante do mês, com precipitação menos expressiva e períodos mais longos de tempo firme.

— A precipitação tende a melhorar nas áreas do Oeste e da Campanha no final de março e início de abril, quando a chuva começa a se distribuir de forma mais regular, impulsionada pela atuação de sistemas mais organizados, especialmente as frentes frias. Esse comportamento deve refletir um outono bem característico — aponta Varone.

A pesquisadora Caroline Vidal, meteorologista do Centro de Previsão e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (CPTEC/Inpe), também chama atenção para uma característica que deve começar a se destacar com o avançar dos dias.

— O Rio Grande do Sul está inserido em uma região naturalmente favorável à formação de ciclones extratropicais. Essa atividade ocorre ao longo de todo o ano, mas tende a se intensificar à medida que avançamos para o inverno, quando a atmosfera fica mais propícia para a passagem de frentes frias — diz.

Dessa forma, essa condição aliada à presença de calor faz com que não seja descartada a ocorrência de novos temporais.

E o que esperar da temperatura?

A previsão para o comportamento da temperaturas em março não é unânime entre os modelos meteorológicos. Enquanto algumas projeções indicam maior probabilidade de valores dentro ou abaixo da média, outras sugerem desvios ligeiramente acima em alguns períodos. Essa divergência é comum em transições de estação.

Apesar dessas variações, há um ponto de consenso: os primeiros dias do mês devem ser quentes. As estimativas convergem para temperaturas que devem alcançar a casa dos 30 °C.

Segundo as análises do Inpe, o mês deve registrar temperatura superiores à média climatológica. No entanto, Caroline Vidal ressalta que oscilações e quedas pontuais podem ocorrer:

— Mesmo que o mês, como um todo, termine dentro ou acima da média, não se descarta a entrada de massas de ar mais frio, assim como a possibilidade de episódios de chuva acima do esperado em alguns momentos.

Os modelos utilizados pelo Simagro‑RS indicam situação próxima à normalidade. Um dos fatores previstos para março é a possibilidade de queda da temperatura durante a noite na metade Sul. Essa oscilação entre tardes quentes e noites mais frescas marca o fim do verão e a transição gradual para o outono no Estado.

Na Região Metropolitana, março deve registrar máximas de 29,2 °C, mínimas de 19,5 °C e média geral de 23,5 °C. Na Serra Gaúcha, a temperatura são mais amenas, com máximas próximas de 25 °C e mínimas em torno de 16 °C. Já na Fronteira Oeste, as máximas ficam na casa dos 30 °C, mínimas entre 20 °C e 18 °C e média geral de 23,3 °C.