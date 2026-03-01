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Clima de março terá calor e primeiros sinais do outono; confira a previsão

Mês que dá fim ao verão inicia neste domingo (1º) com previsão de calor e chuva distribuída de forma irregular

Carolina Dill

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