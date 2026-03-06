Ciclone extratropical intensifica risco de temporais no RS neste fim de semana

No sábado (7), em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 27ºC. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O fim de semana será de atenção redobrada para os gaúchos. A previsão do tempo indica a formação de um ciclone extratropical no sábado (7). Apesar de fraco, o sistema será capaz de provocar temporais com descargas elétricas e rajadas de vento fortes.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta laranja, de perigo, para todas as regiões em razão da possibilidade de tempestade.

O que esperar do sábado

Desde a madrugada, o tempo já apresenta maior nebulosidade. Ao longo do dia, a chuva se espalha por praticamente todas as regiões. Há previsão de temporais com chuva moderada a forte, descargas elétricas, rajadas de vento e risco de granizo.

De acordo com a Climatempo, os volumes de chuva variam, em média, entre 10 e 60 milímetros, mas podem alcançar 80 milímetros em áreas do Sul, da Costa Doce e nas cidades próximas da Lagoa dos Patos.

Os ventos ganham destaque principalmente nas regiões costeiras, como Litoral Sul, Litoral Médio e entorno da Lagoa dos Patos.

A partir da tarde, a chuva chega na Fronteira Oeste, nas Missões, no Centro, nas regiões Metropolitana e dos Vales. Dessa forma, todo o Estado fica em nível de atenção.

A sensação térmica diminui em função da maior cobertura de nuvens e do vento persistente. A temperatura mínima varia entre 17ºC e 23ºC, enquanto as máximas ficam entre 20ºC e 31ºC.

E o domingo?

No domingo (8), o ciclone se afasta gradualmente para o oceano, mas ainda influencia nas condições de tempo, especialmente na metade Norte e no Litoral, destaca a Climatempo.

Na Campanha, em parte da Fronteira Oeste e do Sul, já haverá melhora gradual, com redução da instabilidade.

A Região Metropolitana, Vales, o Planalto, as Missões e o Litoral Norte ainda têm previsão de pancadas de chuva ao longo do dia, embora com volumes menores, que devem variar entre 10 e 40 milímetros.

O vento sopra de forma moderada, sobretudo nas áreas litorâneas. Além disso, em comparação aos dias anteriores, os índices nos termômetros ficam mais amenos, com menor amplitude térmica e menos abafamento.

O que esperar do início da próxima semana

O ciclone já estará afastado na segunda-feira (9). Dessa forma, a influência direta diminui. A metade Sul terá predomínio de tempo firme, com presença de sol entre nuvens.

Na Metade Norte, abrangendo áreas da Região Metropolitana, dos Vales, do Planalto, das Missões e do Litoral Norte, ainda pode haver maior variação de nuvens e chance de pancadas isoladas, mas já sem indicativo de temporais. O vento passa a soprar com menor intensidade.

A tendência é que a sensação térmica permaneça agradável.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (7)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 27ºC.

Serra

Nublado com chuva. Tarde com temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 25ºC.

Campanha

Chuva forte de manhã e no começo da tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 28ºC.

Sul

Muitas nuvens com chuva forte durante o dia. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Temporal à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Sábado nublado com chuva. Tarde com temporal. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Tempo fecha ainda de manhã, com chuva que fica forte à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Manhã de sol com algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (8)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 25ºC.

Serra

Domingo de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 23ºC.

Campanha

Períodos de céu nublado. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens durante o dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 20ºC e 26ºC.

Sul

Previsão de sol, pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Sol com aumento de nuvens e chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 22ºC.

Centro

Tempo nublado. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Dia de sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.