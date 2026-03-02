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Chuva recorde e ocupação de áreas de risco aproximam tragédias no RS e em Minas Gerais, dizem especialistas

Estudiosos afirmam que os eventos meteorológicos que causaram precipitação nos dois Estados tiveram origens distintas

Vinicius Coimbra

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