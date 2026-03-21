Chuva causa estragos em cidades do RS e deixa mais de 5 mil casas sem luz na Fronteira Oeste

Em Uruguaiana, ventos de até 85 km/h derrubaram árvores. Divulgação / Defesa Civil

O Rio Grande do Sul registrou chuva intensa neste sábado (21), com tempestades que causaram estragos em diferentes regiões do Estado.

O episódio mais grave até o momento ocorreu em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, onde ventos de até 85 km/h derrubaram árvores e postes e deixaram mais de 5,6 mil residências sem energia elétrica, segundo a Defesa Civil municipal.

O volume de chuva em Uruguaiana foi baixo, com apenas 10 milímetros acumulados, mas a força do vento foi responsável pelos principais danos. Na tarde deste sábado, equipes trabalhavam para retirar os galhos caídos das ruas da cidade.

Porto Alegre também registrou chuva, no início da noite, com relatos de falta de luz em pontos da Capital. Entre os bairros afetados, estão Três Figueiras, Petrópolis, Jardim Botânico, Cascata, Glória, Medianeira e Santo Antônio. Semáforos ficaram desligados, segundo a EPTC.

Em Santa Maria, a chuva chegou no início da tarde acompanhada de trovoadas e vento forte. A temperatura caiu rapidamente, com moradores relatando uma mudança brusca no tempo em poucas horas. Também houve chuva forte em Passo Fundo no início desta noite, e árvores caíram.