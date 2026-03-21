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Chuva causa estragos em cidades do RS e deixa mais de 5 mil casas sem luz na Fronteira Oeste

Tempestade com vento de até 85 km/h atingiu Uruguaiana; Santa Maria e Porto Alegre também registram efeitos neste sábado

Leonardo Martins

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