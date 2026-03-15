Ambiente

Período de transição
Notícia

Calor de 35ºC e temporais mais longos: como deverá ser a última semana de verão no RS?

Sensação de abafamento deverá retornar ao Estado nos próximos dias, acompanhada da chuva intensa em algumas regiões

Yasmim Girardi

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