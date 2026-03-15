Calor de 35ºC e temporais mais longos: como deverá ser a última semana de verão no RS?

Céu nublado e calorão deverão marcar a semana. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A última semana de verão no Rio Grande do Sul será típica da estação, com o retorno do sol, do calor e da sensação de abafamento em boa parte do Estado. Mesmo assim, há previsão de chuva e temporais isolados em algumas regiões ao longo dos próximos dias.

Segundo o calendário astronômico, o outono começa, oficialmente, na sexta-feira (20). Contudo, Murilo Lopes, meteorologista da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), afirma que o clima no Estado já está característico da transição de estação há alguns dias e é por isso que a última semana foi de chuva e temperaturas amenas no Rio Grande do Sul.

Na segunda-feira (16), haverá predomínio de calor e tempo firme na maior parte do território gaúcho, mas com aumento gradual da instabilidade em algumas regiões. Em Porto Alegre, a máxima será de 35ºC. Já em Uruguaiana, na Fronteira Oeste, 36ºC.

O céu deverá amanhecer nublado em todo o Estado. Ao longo da tarde, o aumento da umidade e do calor poderá favorecer a formação de nuvens de maior desenvolvimento. A instabilidade começará a ganhar força a partir da Metade Oeste.

— Essa massa de ar quente vai atingir o pico de intensidade, de calor, na terça-feira (17). E aí, uma frente fria vai começar a se aproximar do Estado, trazendo essa condição de chuva, especialmente no oeste e sul gaúcho, nas áreas de fronteira com o Uruguai — afirma Lopes.

O meteorologista acrescenta que a chuva deverá se espalhar pelo resto das regiões gaúchas na quarta-feira (18). A tendência é de que seja uma chuva forte, que pode chegar aos 50 milímetros por dia em alguns municípios da Metade Oeste. Na Região Metropolitanas e na Serra, por exemplo, os acumulados podem ficar na casa dos 30 milímetros durante o mesmo período.

A possibilidade de novos episódios de temporais, com trovoadas e rajadas de vento, não é descartada.

— Na Metade Oeste teremos um cenário mais favorável para temporais. Não deverão ser eventos isolados ou curtos, como tivemos em Porto Alegre na última semana, que a tempestade passou rapidamente e o tempo abriu depois. Agora é um cenário de frente fria, então seguirá chovendo depois do temporal porque é um sistema mais amplo, não é apenas uma nuvem com tempestade — explica o especialista.

A segunda metade da semana deverá ser menos instável. Enquanto a condição de nebulosidade seguirá afetando todo o Estado, a tendência é de que as temperaturas fiquem mais amenas. Lopes prevê que os termômetros poderão variar entre os 18ºC e 26ºC.



