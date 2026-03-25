Calor de 30ºC e abafamento podem trazer mais chuva durante a quinta-feira; veja previsão

Pancadas isoladas podem ocorrer em diferentes áreas gaúchas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Apesar da tendência de melhora no tempo, o Rio Grande do Sul ainda pode registrar chuva em diversas áreas nesta quinta-feira por conta do calor e do abafamento. As mínimas ficam entre 16°C e 23°C, mas as máximas podem chegar aos 33°C.

A manhã começa nublada, mas com expectativa de abertura de sol. Este aquecimento ao longo do dia pode provocar pancadas isoladas de chuva no fim da tarde e à noite.

Conforme a Climatempo, a precipitação deve ser observada especialmente em cidades das Missões, do Noroeste, do Norte, do Centro e das regiões dos Vales e Metropolitana.

Na Campanha, no Sul e em parte do Litoral, a chuva tende a ser mais fraca e menos frequente.

Sexta-feira e início do fim de semana

A sexta-feira (27) deve ser quente e abafada em todo o Estado, com índices próximos a 34ºC, prevê a Climatempo. Além disso, pancadas isoladas de chuva podem ocorrer na Campanha, Sul, Centro, Noroeste e Norte.

No sábado (28), a tendência é de que predomine uma condição mais firme no Rio Grande do Sul. O sol aparece entre poucas nuvens na maior parte do Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (26)

Região Metropolitana

Sol, com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 28ºC.

Campanha

Quinta-feira de sol com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 28ºC.

Sul

Nublado com chance de chuva. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 24ºC.

Litoral Norte

Dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Capão da Canoa, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Parcialmente nublado. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Céu nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Previsão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.