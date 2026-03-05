Às vésperas de ciclone extratropical, parte do RS entra em alerta para temporal nesta sexta-feira

O Rio Grande do Sul entra em alerta nesta sexta-feira (6): há chance de temporais isolados ao longo do dia. A data antecede a formação de um novo ciclone extratropical próximo ao Estado, o qual dará continuidade ao cenário de instabilidade.
A sexta-feira começa com variação de nuvens e abafamento, mas a atmosfera segue favorável à formação de pancadas de chuva em todo o território gaúcho.
Temporais isolados podem ocorrer principalmente no Oeste, nas Missões, no Noroeste, no Norte e em parte do Centro e da Campanha, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento próximas de 80 km/h e eventual queda de granizo.
No Sul e na Costa Doce, a chuva ocorre de forma mais irregular e com menor risco de fenômenos severos.
As temperaturas variam entre 22°C e 33°C nas máximas, mantendo a sensação de abafamento antes da chuva.
Formação do ciclone extratropical
A formação de um novo ciclone extratropical no oceano e o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil irão intensificar o cenário de chuva no sábado (7), prevê a Climatempo.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo ativo para tempestades em todo o Estado. São esperados episódios de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento que podem atingir 80 km/h e possibilidade de granizo.
A tendência é que a frente fria siga avançando no domingo (8), o que irá manter a presença de nuvens e chuva principalmente no período da madrugada e da manhã.
Ao longo do fim de semana, a entrada de ar mais frio irá promover redução da temperatura, especialmente nas metades Sul e Oeste.
Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (6)
Região Metropolitana
Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 33ºC.
Serra
Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.
Campanha
Sexta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 27ºC.
Fronteira Oeste
Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 25ºC.
Sul
Predomínio de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 28ºC.
Litoral Norte
Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 27ºC.
Centro
Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.
Norte
Sexta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 27ºC.
Noroeste
Previsão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.
*Produção: Carolina Dill