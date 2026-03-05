Às vésperas de ciclone extratropical, parte do RS entra em alerta para temporal nesta sexta-feira

Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 33ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul entra em alerta nesta sexta-feira (6): há chance de temporais isolados ao longo do dia. A data antecede a formação de um novo ciclone extratropical próximo ao Estado, o qual dará continuidade ao cenário de instabilidade.

A sexta-feira começa com variação de nuvens e abafamento, mas a atmosfera segue favorável à formação de pancadas de chuva em todo o território gaúcho.

Temporais isolados podem ocorrer principalmente no Oeste, nas Missões, no Noroeste, no Norte e em parte do Centro e da Campanha, com risco de descargas elétricas e rajadas de vento próximas de 80 km/h e eventual queda de granizo.

No Sul e na Costa Doce, a chuva ocorre de forma mais irregular e com menor risco de fenômenos severos.

As temperaturas variam entre 22°C e 33°C nas máximas, mantendo a sensação de abafamento antes da chuva.

Formação do ciclone extratropical

A formação de um novo ciclone extratropical no oceano e o avanço de uma frente fria pelo Sul do Brasil irão intensificar o cenário de chuva no sábado (7), prevê a Climatempo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta de perigo ativo para tempestades em todo o Estado. São esperados episódios de chuva forte, descargas elétricas, rajadas de vento que podem atingir 80 km/h e possibilidade de granizo.

A tendência é que a frente fria siga avançando no domingo (8), o que irá manter a presença de nuvens e chuva principalmente no período da madrugada e da manhã.

Ao longo do fim de semana, a entrada de ar mais frio irá promover redução da temperatura, especialmente nas metades Sul e Oeste.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (6)

Região Metropolitana

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 33ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 28ºC.

Campanha

Sexta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 25ºC.

Sul

Predomínio de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Temporal à noite. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 27ºC.

Centro

Dia de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Norte

Sexta-feira de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Previsão de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.