Ambiente

Às margens do Guaíba
Notícia

"As pessoas não têm ideia da beleza": conheça a região que ganhou o apelido de "Pantanal rio-grandense"

Reportagem percorreu de barco a Barra do Ribeiro, na Região Sul, onde se planeja iniciativa de monitoramento, preservação e educação ambiental

André Malinoski

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