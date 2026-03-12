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Uma área no município de Barra do Ribeiro, na Região Sul, às margens do Guaíba, guarda belezas e uma biodiversidade praticamente intacta. A Mata Atlântica encontra-se com o Pampa nesta zona de transição. O local só pode ser acessado por água e tem sido chamado de "Pantanal rio-grandense" pela similaridade com o bioma do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

A reportagem de Zero Hora visitou dois espaços dessa localidade: a Ponta do Salgado, que lembra uma ilha deserta circundada por vincos e com expressiva quantidade de árvores em seu território, e o Arroio Araçá, de trajeto sinuoso e estreito em determinados trechos, águas plácidas e imensas porções de aguapés.

O trajeto foi feito por embarcação motorizada, com saída da Marina Refúgio, situada na Ponta Grossa, em Porto Alegre. A distância percorrida pelo Guaíba foi de cerca de 13 quilômetros. Na extensão de areia da Ponta do Salgado, quase não se vê poluição flutuante trazida pelas águas, como garrafas pets e itens semelhantes. Há diversidade de vegetais e presença de animais como capivaras.

O Arroio Araçá corre cercado por muito verde. Em uma das margens, é possível apreciar a vegetação da Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual Barba Negra. Com 2.379 hectares, trata-se de uma área de preservação ambiental dentro do Horto Florestal da empresa CMPC. No território, fauna, flora, restingas, banhados e matas estão protegidos.

Na margem oposta, percebe-se indícios de erosão em alguns barrancos. Neste lado, há diversas propriedades particulares e plantações de arroz. Entre as árvores, destacam-se ingazeiros e palmeiras. Chama a atenção a variedade de aves durante o trajeto pelo arroio. Foi possível ver exemplares de galinha d'água, joão- grande e garça. Ratões-do-banhado e jacarés vivem na região.

Como é o projeto ambiental

Um projeto idealizado por voluntários da organização não governamental ECO Instituto Guaíba de Biomonitoramento pretende colocar em prática ações de monitoramento, preservação, recuperação e educação ambiental para a região.

Os trabalhos de campo foram realizados pelo grupo pela primeira vez entre 2011 e 2012, ocasião em que biólogos do Centro Universitário da Região da Campanha (Urcamp) promoveram, durante 18 meses, um detalhado levantamento do lugar.

Entre os objetivos, estavam catalogar as espécies da fauna e da flora, identificar pontos degradados, sugerir medidas e desenvolver educação ambiental em escolas.

A iniciativa foi registrada no e-book Diversidade Biológica dos Arroios Capivaras, Ribeiro e Orla do Guaíba no Município de Barra do Ribeiro, RS (Digital Books Editora, 2012), organizado por Luciano Moura de Mello e Vinícius Brasil do Amaral.

— Aqui é o "Pantanal rio-grandense" — destaca Amaral, diretor-geral da iniciativa. — O Arroio do Araçá tem uma beleza plástica incomparável. As pessoas não têm ideia da beleza. Ele realmente é muito similar ao Pantanal. Claro que não vamos comparar a dimensão de um com outro. Não estamos no Pantanal, estamos no Rio Grande do Sul. Aqui é o nosso foco e temos que nos preocupar em preservar.

Em busca de apoio

As ações concentraram-se em uma área pequena na Barra do Ribeiro, que engloba os arroios Araçá, Ribeiro e Capivaras e todo o entorno.

— Fizemos esse microprojeto porque não tínhamos condições de fazer no entorno de todo o Guaíba. Concluímos isso com o livro — acrescenta Amaral.

Ele afirma que não houve interesse do poder público nas propostas dos voluntários e o projeto ficou adormecido. Agora, a ideia é refazer as ações, com o apoio de empresários, e focar na educação ambiental das crianças. O grupo também deseja comparar o levantamento anterior com o cenário atual, após a maior enchente da história do Estado.

— Precisamos do apoio da sociedade, principalmente dos empresários. Todos precisam estar unidos. Isso vai inclusive nos beneficiar na prevenção das enchentes — acredita o diretor-geral, citando o papel protetor da mata ciliar.

Envolvendo as pessoas

O diretor técnico do projeto e professor da Urcamp Luciano Moura de Mello diz que desde o começo a ideia foi estudar em profundidade a biodiversidade da região. Coube a ele identificar e selecionar os alunos da instituição dispostos a participar da iniciativa. Ele explica que a região fica entre dois biomas:

— Embora, geograficamente, Barra do Ribeiro esteja situada sobre a região de domínio do bioma Pampa, há vários elementos fisiográficos que indicam que ali temos uma zona de transição com a Mata Atlântica.

Para o professor, é impossível preservar o "Pantanal rio-grandense" sem envolver as pessoas que vivem no entorno:

— Isso inclui poder público, empresas, pescadores, ribeirinhos, comunidades e escolas. Os estudantes não podem ser vistos como meros espectadores. A educação ambiental entra como fator-chave na mudança daquela realidade.

Conhecer para proteger

O biólogo Rafael Cardoso, gestor da parte ambiental do projeto, esclarece que a iniciativa pretende criar subsídios técnicos para saber o que existe na região e, em seguida, compartilhar esse conhecimento com as escolas:

— Tem uma premissa na educação ambiental que diz que só protegemos o que conhecemos. Levando esse trabalho técnico de forma mais lúdica, conseguimos mostrar para as crianças o ambiente que tem no entorno delas.

Conforme o biólogo, há uma grande diversidade de peixes na região. Como a água é cristalina, foi possível ver alguns pequenos durante o trajeto percorrido pela reportagem. Em relação aos aglomerados de juncos que circundam a Ponta do Salgado, Cardoso observa que essas plantas aquáticas têm uma função:

— É uma vegetação que protege e filtra esses ambientes. Mesmo com a subida da água nas enchentes, não vemos poluição. Justamente porque ela funciona como um filtro natural.

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