Após temporais, terça-feira terá melhoria gradual e queda de temperatura no RS

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Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 22ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A terça‑feira (24) deve começar com muita nebulosidade e chance de chuva entre a madrugada e o início da manhã, principalmente na metade norte do Rio Grande do Sul. Ao longo do dia, porém, a tendência é de que a frente fria responsável pela instabilidade se afaste, o que irá influenciar no retorno do tempo firme e na redução dos termômetros.

Em áreas das regiões Metropolitana, Norte, Nordeste, Serra, Centro, Vales e Litoral Norte, a precipitação ocorre de forma fraca a moderada, mas pode vir acompanhada de raios.

De acordo com a Climatempo, não são descartados episódios de transtornos pontuais. Os acumulados variam entre 10 e 40 milímetros.

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O sol volta a aparecer no decorrer da terça-feira pelo Estado, já que a frente fria avança acompanhada por uma fraca massa de ar polar em sua retaguarda. Esse ar mais fresco ingressa pelo território gaúcho e ajuda a provocar uma ligeira queda da temperatura.

As condições não serão intensas nem terão força suficiente para provocar sensação de frio, aponta a Climatempo. O principal efeito será um alívio no calor e na sensação de abafamento no Oeste, Campanha, Centro e Sul.

O que esperar da quarta-feira

O tempo firme predomina em todo o Rio Grande do Sul na quarta-feira (25), sob influência da massa de ar mais fria, seca e estável.

O sol aparece desde cedo na maioria das regiões, com céu claro a parcialmente nublado.

O amanhecer será mais frio, especialmente nas áreas de maior altitude e no interior do Estado. Já durante a tarde, a temperatura sobe de forma gradual, mas sem calorão.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (24)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 23ºC.

Serra

Terça-feira de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 18ºC e 22ºC.

Campanha

Dia de sol. Em Bagé, as marcas variam entre 14ºC e 22ºC.

Fronteira Oeste

Previsão de sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 25ºC.

Sul

Parcialmente nublado. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 17ºC e 23ºC.

Litoral Norte

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Terça-feira de sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 18ºC e máxima de 23ºC.

Norte

Manhã de sol com pancadas de chuva. Muitas nuvens à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 23ºC.

Noroeste

Predomínio de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 25ºC.

*Produção: Carolina Dill