Tempo fica mais estável no RS no fim de semana, mas ainda há chance de chuva isolada

No sábado, em Porto Alegre, a mínima será de 23ºC, e a máxima, de 31ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

Grande parte dos gaúchos deve observar um período de maior estabilidade ao longo deste fim de semana, aponta a Climatempo. Ainda assim, não se descarta a ocorrência de pancadas isoladas em alguns pontos do Rio Grande do Sul.

O cenário, porém, não deve durar muito, já que a chuva deve voltar a ganhar força nos próximos dias no Estado.

Como fica o tempo no fim de semana

Durante o sábado (21) e o domingo (22), o sol aparece com mais frequência e o tempo fica firme em áreas da Fronteira Oeste, da Campanha e do Centro.

Contudo, mesmo com a trégua, ainda há possibilidade de pancadas isoladas nas cidades próximas à fronteira com Santa Catarina. Na Metade Leste, que inclui Porto Alegre, Região dos Vales e toda extensão litorânea, é esperada uma maior presença de nebulosidade.

A tendência é que a temperatura entre em leve declínio no Leste e permaneça mais elevada no Oeste.

O que esperar da segunda-feira

A segunda-feira mantém o padrão mais estável no Estado, prevê a Climatempo. No Oeste, na Campanha e no Centro, o tempo firme predomina. Já na Metade Leste, a nebulosidade segue presente, mas com baixa probabilidade de chuva significativa.

A expectativa é que os índices nos termômetros sigam agradáveis pela manhã e mais elevados à tarde pelo território gaúcho.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (21)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 23ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 26ºC.

Campanha

Sábado de sol com nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol entre muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 29ºC.

Sul

Predomínio de sol com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 22ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens e possibilidade de chuva passageira. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Previsão de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 27ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens e chance de pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Sábado de sol e muitas nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 30ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (22)

Região Metropolitana

Sol com variações de nuvens. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Dia de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 16ºC e 27ºC.

Campanha

Períodos de céu nublado. Em Bagé, as marcas variam entre 18ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Domingo de sol entre muitas nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Sul

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 29ºC.

Litoral Norte

Tempo nublado. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Dia de sol e muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Domingo de sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 21ºC e máxima de 28ºC.