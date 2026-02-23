Semana começa com tempo instável no RS, e chuva ganha força a partir de terça-feira

Deve ser observado um leve declínio da temperatura ao longo dos próximos dias. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul inicia a semana sob instabilidade. Já nesta segunda-feira (23), são esperadas pancadas isoladas ao longo do dia, com maior força na metade Oeste. Na terça-feira (24), porém, o quadro se intensifica, e a chuva alcança um número maior de regiões.

De acordo com a Climatempo, a terça irá marcar uma virada no tempo por conta da passagem de uma nova frente fria sobre o Estado. O dia deve começar já abafado e com chuva.

Há chance de ocorrência de novos temporais e fortes rajadas de vento. Até o momento, os modelos meteorológicos indicam que cidades das porções Sul, Leste e Norte podem contar com episódios mais expressivos.

O Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da UFPel (CPPMet/UFPel) indica que a quarta-feira (25) deve manter o cenário de precipitação no Estado, mas com volumes e intensidade já em redução. Na metade Oeste, o tempo volta a firmar.

Já na quinta (26), podem ocorrer pancadas isoladas e fracas nas regiões serrana e no Litoral Norte. Na sequência, a expectativa é que a estabilidade predomine em todo o território gaúcho.

Com relação aos termômetros, o CPPMet estima que a temperatura deve ficar em torno de 30°C no início da semana e ir apresentando uma leve redução com o avançar dos dias.

Veja a previsão por região

Como fica o tempo na sua região

Porto Alegre e Região Metropolitana

A semana começa com chance de pancadas isoladas nesta segunda-feira. Na terça, a chuva ganha força na região, com previsão de temporais. A partir de quarta-feira, a tendência é de melhora, com mais aberturas de sol, embora algum período de instabilidade ainda possa ocorrer.

Porto Alegre: mínima varia entre 19ºC e 21ºC. Máxima, entre 24ºC e 28ºC

mínima varia entre 19ºC e 21ºC. Máxima, entre 24ºC e 28ºC Campo Bom: mínima fica entre 17ºC e 21º, enquanto a máxima, entre 23ºC e 28ºC

mínima fica entre 17ºC e 21º, enquanto a máxima, entre 23ºC e 28ºC Gravataí: mínima fica entre 17ºC e 21ºC, e a máxima entre 24ºC e 28ºC

Serra

Previsão de que a semana comece com pancadas de chuva e com condições para temporais na terça-feira. Instabilidade deve persistir entre a quarta e a quinta-feira, mas com menos força.

Caxias do Sul: mínima varia entre 14ºC e 18ºC. Máxima varia entre 20ºC e 25ºC

mínima varia entre 14ºC e 18ºC. Máxima varia entre 20ºC e 25ºC Gramado: mínima fica entre 14ºC e 19ºC. Máxima varia entre 20ºC e 26ºC

Litoral Norte

Podem ocorrer pancadas isoladas no Litoral Norte no início da semana. Chuva ganha intensidade na terça-feira, com previsão de temporal. Alguma precipitação ainda pode ser observada na quarta-feira e na quinta.

Torres: mínima fica entre 17ºC e 20ºC. Máxima varia entre 21ºC e 25ºC

mínima fica entre 17ºC e 20ºC. Máxima varia entre 21ºC e 25ºC Capão da Canoa: mínima varia entre 18ºC e 21ºC. Máxima varia entre 22ºC e 28ºC

Fronteira Oeste

Chuva forte pode ser observada na segunda e na terça-feira. Não se descarta possibilidade de tempo severo. Condições começam a firmar a partir de quarta-feira.

Alegrete: mínima varia entre 18ºC e 21º e a máxima entre 24ºC e 29ºC

mínima varia entre 18ºC e 21º e a máxima entre 24ºC e 29ºC Uruguaiana: mínima oscila entre 18ºC e 23º e a máxima entre 26ºC e 30ºC

Norte e Noroeste

Região fica suscetível a chuva forte e temporal na segunda e na terça-feira. A partir do meio da semana, deve ser observado uma melhora gradual, mas ainda com possibilidade de precipitação.

Passo Fundo: mínima varia de 15ºC a 19ºC. Máxima de 22ºC a 26ºC

mínima varia de 15ºC a 19ºC. Máxima de 22ºC a 26ºC Santa Rosa: mínima varia de 18ºC a 20ºC. Máxima de 24ºC a 28ºC

Sul

Semana tende a começar com pancadas e com chance de temporal na terça-feira. Tempo volta a firmar na quarta, mas na sexta-feira chuva pode ser observada em áreas da Costa Doce, do Litoral Sul e Médio.

Pelotas: mínima oscila entre 17ºC e 22ºC, e a máxima entre 24ºC e 27ºC

mínima oscila entre 17ºC e 22ºC, e a máxima entre 24ºC e 27ºC Rio Grande: mínima oscila entre 19ºC e 22ºC, e a máxima entre 23ºC e 25ºC

Campanha e Centro

A instabilidade deve marcar presença no início da semana. A chegada de uma nova frente fria na terça-feira pode trazer novos temporais. Céu volta a abrir entre quarta e quinta-feira.

Santa Maria: mínima fica entre 17ºC a 21ºC. Máxima de 23ºC a 27ºC

mínima fica entre 17ºC a 21ºC. Máxima de 23ºC a 27ºC Bagé: mínima varia de 13ºC a 20ºC. Máxima entre 22ºC e 27ºC