RS tem alerta de tempestade e queda de granizo nesta terça-feira

Alerta inclui rajadas de vento e grande volume de chuva. Duda Fortes / Agencia RBS

A instabilidade deve avançar sobre o Rio Grande do Sul nesta terça-feira (24). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para a possibilidade de tempestade e queda de granizo em quase todo o Estado.

Com grau de severidade amarelo, que indica "perigo potencial", o comunicado em vigor desde a meia-noite desta terça-feira indica chuva de até 50 milímetros e rajadas de vento entre 40 km/h e 60 km/h.

O alerta abrange quase todo o território gaúcho, exceto a Região Metropolitana, a faixa Norte do Litoral a partir de Mostardas, o Vale do Sinos e o leste da Serra e da divisa com Santa Catarina. O alerta também abrange faixas do leste de Santa Catarina e Paraná. As condições devem persistir até o fim da noite desta terça-feira.

Alerta do Inmet é válido na área em amarelo no mapa do RS. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Apesar do cenário meteorológico, o Inmet considera baixo o risco de alagamentos, cortes na rede de energia elétrica e queda de galhos de árvores.

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