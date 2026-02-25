Quinta-feira será mais fria no RS e com predomínio de tempo firme

Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC. Ronaldo Bernardi / Agência RBS

Os gaúchos devem observar uma redução da temperatura nesta quinta-feira (26), de acordo com a Climatempo. A previsão é de sensação térmica mais agradável em comparação aos dias anteriores.

A mudança ocorre por causa da entrada de uma massa de ar frio no Estado, após a passagem de uma frente fria. A queda mais expressiva deve ser observada na Metade Leste, especialmente em áreas da Serra, do Sul e da Campanha.

Em Canguçu, no Sul, por exemplo, a mínima pode chegar a 13ºC. Em São José dos Ausentes, nos Campos de Cima da Serra, se aproxima dos 14ºC.

As máximas devem variar entre 23°C e 26°C na Região Metropolitana e nos Vales. No Sul e na Campanha, ficam entre 22°C e 25°C. Já no Oeste e no Noroeste, os termômetros devem marcar entre 25°C e 28°C.

Outro destaque do dia é o retorno de uma condição mais estável em grande parte do Rio Grande do Sul, sobretudo no Oeste e no Noroeste. Ainda assim, áreas do Sul, da Costa Doce, da Região Metropolitana, dos Vales, da Serra e dos litorais Médio e Norte podem ter pancadas de chuva de forma isolada. Não há previsão de temporais.

O que esperar dos próximos dias

A Climatempo aponta que uma queda de temperatura mais significativa deve ser registrada na sexta-feira (27), principalmente na porção do Centro ao Sul, e em áreas de maior altitude.

Na Serra, o dia começa frio para a época do ano, com mínimas entre 8°C e 12°C. À tarde, na região, as máximas sobem de forma moderada, e alcançam entre 20°C e 23°C.

Os termômetros podem marcar entre 10°C e 14°C na Campanha e Sul pela manhã. No Oeste e Noroeste, as mínimas ficam entre 14°C e 17°C. À tarde, as máximas variam entre 24°C e 28°C no interior e entre 22°C e 25°C na Região Metropolitana.

Assim como a sexta, o sábado (28) será de predomínio de tempo firme no Rio Grande do Sul. O sol aparece desde as primeiras horas. Além disso, a manhã continua amena pelo Estado.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (26)

Região Metropolitana

Sol com algumas nuvens ao longo do dia. Em Porto Alegre, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Períodos de céu nublado. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 22ºC.

Campanha

Dia de sol, com nuvens à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 13ºC e 23ºC.

Fronteira Oeste

Quinta-feira de sol o dia todo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 16ºC e 28ºC.

Sul

Predomínio de sol com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 16ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Previsão de sol com algumas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Tempo nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 24ºC.

Noroeste

Dia de sol com muitas nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 27ºC.