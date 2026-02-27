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Frio ao amanhecer e calor à tarde: veja como fica o tempo no RS neste fim de semana

Campanha e Serra concentram as mínimas mais baixas, mas o predomínio de sol ao longo do dia impulsiona a elevação das temperaturas

Zero Hora

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