Frio ao amanhecer e calor à tarde: veja como fica o tempo no RS neste fim de semana

No sábado, em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 29ºC. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O final de semana dos gaúchos começa com contraste entre as temperaturas em algumas regiões: madrugadas frias e tardes mais aquecidas, sob um céu que alterna entre sol e variação de nuvens.

De acordo com a Climatempo, na Campanha, na Serra e nos Campos de Cima da Serra, o sábado (28) terá mínimas que podem variar entre 9°C e 12°C. Nas demais regiões, os valores ficam entre 12°C e 15°C.

O sol predomina no Oeste, nas Missões, no Centro e no Norte, onde a tarde apresenta aquecimento mais acentuado. As máximas alcançam entre 26°C e 28°C. Na faixa Leste, que inclui Região Metropolitana, Litoral Norte e parte do Nordeste, é esperada uma maior presença de nuvens. Dessa forma, a previsão é de uma sensação mais amena.

Ainda é possível que alguma instabilidade seja observada em áreas próximas à divisa com Santa Catarina, mas o Estado mantém, no geral, um padrão de estabilidade atmosférica.

O que esperar do domingo?

O mês de março começa no domingo (1º) com tempo estável e maior presença de sol no interior gaúcho, favorecendo o aquecimento, especialmente no Oeste e no Noroeste. O amanhecer ainda terá temperaturas amenas na metade Sul e nas áreas serranas.

A chance de chuva é baixa e limitada a chuviscos ocasionais. Não há indicativo de instabilidades organizadas.

E o início da semana?

Na segunda-feira (2), a tendência é de manutenção do tempo firme em praticamente todo o Rio Grande do Sul. O ar seco predomina e impulsiona uma maior amplitude térmica.

O dia inicia novamente com temperatura mais baixa, mas com projeção de aumento, sobretudo no Oeste, nas Missões e na Região Central, onde as máximas podem se aproximar e ultrapassar os 30°C.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (28)

Região Metropolitana

Sol o dia todo com algumas nuvens à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 29ºC.

Serra

Sábado de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.

Campanha

Previsão de sol com períodos de céu nublado. Em Bagé, as marcas variam entre 15ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol e nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 30ºC.

Sul

Sol com muitas nuvens durante o dia. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Sábado de sol com nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Céu com sol e nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 29ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (1º)

Região Metropolitana

Sol o dia todo. Em Porto Alegre, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Domingo de sol com muitas nuvens. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 25ºC.

Campanha

Dia de sol com algumas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 16ºC e 26.ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 19ºC e 30ºC.

Sul

Predomínio de sol, com aumento de nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Dia de sol, com muitas nuvens à tarde. Em Santa Maria, mínima de 16ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Domingo de sol com nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 16ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Previsão de sol e nuvens. Em Santa Rosa, mínima de 17ºC e máxima de 31ºC.

*Produção: Carolina Dill