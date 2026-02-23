Frente fria mantém chuva e chance de temporais no RS nesta terça-feira

Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 25ºC. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A terça-feira (24) será mais um dia marcado pela instabilidade no Rio Grande do Sul. Isso porque a passagem de uma frente fria segue favorecendo a condição de chuva e vento mais intenso.

Conforme a Climatempo, no Sul, no Oeste, na Campanha e nas Missões, há previsão de chuva moderada a forte ao longo do dia, com chance de temporais.

Na Região Metropolitana, nos Vales, na Serra e no Litoral, a instabilidade tende a ocorrer de forma mais isolada, sobretudo à tarde. Episódios mais intensos também podem ser observados.

De acordo com a Defesa Civil, as rajadas de vento podem chegar a 80 km/h e os acumulados variam entre 10 e 50 milímetros no dia , com pontos que podem registrar até 80 milímetros

e os acumulados variam entre , com pontos que podem registrar até Fronteira Oeste, Noroeste, Centro e Sul estão sob a condição de atenção para tempestade conforme a Defesa Civil

estão sob a condição de atenção para tempestade conforme a Defesa Civil Litoral Norte deve registrar as rajadas de vento mais fortes

Tendência para quarta e quinta-feira

Na quarta-feira (25), deve haver redução da instabilidade. No Oeste, na Campanha e nas Missões, a chuva se torna mais isolada, com maior presença de sol entre nuvens.

A Climatempo aponta que, na Região Metropolitana de Porto Alegre e nos Vales, o tempo melhora e a chance de chuva diminui. O Litoral Norte e a Serra seguem sujeitos à variação de nuvens devido à circulação de umidade. Já a quinta-feira (26) deve ter estabilidade atmosférica em grande parte do Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (24)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite com temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 25ºC.

Campanha

Terça-feira com chuva forte. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol entre nuvens. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 31ºC.

Sul

Nublado e com chuva. Tarde com temporal. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Sol e muitas nuvens de manhã e chuva forte à tarde. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 27ºC.

Norte

Tempo nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Dia de sol com algumas nuvens e chuva. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 26ºC.