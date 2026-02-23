De tempestade de neve a ciclone‑bomba: o que explica o fenômeno que paralisou Nova York

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A Costa Leste dos Estados Unidos iniciou a semana sob fortes efeitos de uma nova tempestade de inverno. Cidades como Nova York, Boston e Filadélfia registram cancelamentos de voos, suspensão de aulas e restrições ao transporte por conta das condições meteorológicas adversas.

A intensidade do evento tem chamado a atenção de meteorologistas, que afirmam que a região não enfrentava uma tempestade dessa magnitude há anos. Especialistas observam que o episódio resulta de uma combinação de elementos atmosféricos que evoluiu para um ciclone‑bomba.

Mas, afinal, que tipo de sistema é esse? E o que está provocando o cenário que se instalou na Costa Leste?

Que fenômeno é esse?

O evento que atinge o território estadunidense neste mês é chamado de nor'easter (tempestade do nordeste, na tradução livre), um tipo de tempestade costeira de inverno típica da Costa Leste, em que ventos fortes sopram do nordeste em direção à região, puxando ar frio e umidade do oceano para o continente.

De acordo com Fernando Primo Forgioni, doutorando em Meteorologia e membro do Grupo de Pesquisa em Clima (GPC) da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), esse quadro se agrava devido à maior incursão de ar extremamente frio vindo do Ártico, associado ao atual estágio de deslocamento do vórtice polar do Hemisfério Norte (leia mais sobre isso abaixo).

Essa entrada reforça o frio severo sobre a região e cria um ambiente mais favorável à formação de tempestades de grande escala.

O que se observou foi uma rápida intensificação da tempestade nor'easter, que se tornou um ciclone‑bomba.

O que é o vórtice polar do Hemisfério Norte?

É uma grande área de ar muito frio que gira ao redor do Polo Norte, mantida por ventos fortes em altas altitudes. Quando está estável, o vórtice mantém esse ar congelante confinado próximo à região polar. Quando enfraquece ou se desloca, parte desse ar pode "escapar" para o continente e provocar ondas de frio e tempestades intensas.

O que é um ciclone-bomba?

Caracteriza-se pelo rápido fortalecimento de uma tempestade, causando uma queda brusca na pressão, resultando em fortes nevascas generalizadas, altas taxas de chuva e ventos intensos. Não é uma classificação própria de ciclone, e sim uma denominação usada quando a tempestade se fortalece de maneira explosiva.

Impacto do aquecimento global

Fernando Primo Forgioni aponta que o aquecimento global desempenha um papel determinante nesse contexto. Isso porque o Ártico está aquecendo mais rápido do que outras partes do planeta, o que desestabiliza o funcionamento do vórtice polar.

— O aquecimento molda a própria estrutura do vórtice polar. O ar que geralmente fica na parte norte do continente pode ingressar mais facilmente para o centro — explica.

É importante considerar que existe a variabilidade climática natural, responsável por anos com invernos mais intensos e outros mais amenos. No entanto, Forgioni destaca que, com o aquecimento global, a tendência é que eventos extremos como o observado nos Estados Unidos se tornem mais frequentes e mais intensos ao longo do tempo.

Isso não significa que esses episódios vão ocorrer todos os anos, mas sim que o intervalo considerado "normal" entre um e outro tende a diminuir.