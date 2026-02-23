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De tempestade de neve a ciclone‑bomba: o que explica o fenômeno que paralisou Nova York

Há anos a Costa Leste dos Estados Unidos não enfrentava evento com essa intensidade; entenda como se formou

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

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