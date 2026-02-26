Como ficará o tempo no Carnaval de Porto Alegre? Confira a previsão para o RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 28ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

A festa do samba toma conta do Complexo Cultural do Porto Seco nesta sexta-feira (27) em Porto Alegre, e quem vai acompanhar os desfiles já começa a se perguntar: será que o tempo vai colaborar?

De acordo com a Climatempo, Porto Alegre terá uma sexta-feira de sol, com condições estáveis e sem previsão de chuva.

Durante a noite e a madrugada, quando ocorre o primeiro dia de desfiles das escolas de samba da Região Metropolitana, o tempo firme predomina. Pode ocorrer a formação de névoa fraca, fenômeno comum nessa época e favorecido pelo resfriamento noturno.

Ao longo do dia, a temperatura varia entre 17ºC e 28ºC. Já no horário dos festejos do Carnaval porto-alegrense, os índices ficam na casa dos 20ºC.

Como será a sexta-feira no restante do RS

A sexta-feira será marcada pelo tempo firme e por uma manhã de temperatura mais amena. O céu claro deve predominar desde as primeiras horas no Oeste, nas Missões, na Campanha e na Fronteira Oeste. Ao longo da tarde, a expectativa é de que a temperatura aumente nessas regiões.

No Centro, nos Vales, em cidades da Região Metropolitana e do Litoral, é esperada uma maior variação de nuvens, mas a estabilidade se consolida e o sol aparece no decorrer das horas.

Não há indicativo de chuva significativa, e a probabilidade de pancadas é baixa.

Tendência para sábado e domingo

O sábado (28) e o domingo (1º) devem manter o padrão típico de verão com sol e calor. A temperatura volta a subir de forma mais expressiva durante a tarde, principalmente no Oeste, nas Missões, no Noroeste e na Região Metropolitana.

Em ambos os dias, o amanhecer ainda será ameno na Campanha e no Sul. A probabilidade de chuva permanece muito baixa, não há indicativo de instabilidade ou temporais.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (28)

Região Metropolitana

Dia de sol com névoa fraca ao amanhecer e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 17ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 14ºC e 24ºC.

Campanha

Tempo ensolarado. Em Bagé, as marcas variam entre 14ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Sexta-feira com sol o dia todo. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 18ºC e 29ºC.

Sul

Predomínio de sol, com aumento de nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 15ºC e 25ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens. Em Capão da Canoa, a mínima será de 16ºC, e a máxima, de 23ºC.

Centro

Previsão de sol o dia todo. Em Santa Maria, mínima de 14ºC e máxima de 25ºC.

Norte

Sexta-feira de sol com algumas nuvens. Em Passo Fundo, a mínima é de 14ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 15ºC e máxima de 29ºC.