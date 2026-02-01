Ambiente

Fim do La Niña 
Notícia

Como fica o clima em fevereiro: mês deverá ter calorão e chuva dentro da média em quase todo o RS

Não são descartados episódios isolados de precipitação intensa; veja a previsão

Sofia Lungui

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS