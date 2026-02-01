O mês de fevereiro deverá ser marcado por um clima típico de verão no Rio Grande do Sul, com calor intenso e chuvas irregulares, semelhante às condições climáticas de janeiro. Sem os efeitos do La Niña, que encerra seu ciclo até março, o período deve registrar volumes de precipitação dentro da média em boa parte do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Em geral, deverá ser um mês com condição de neutralidade climática. Com isso, o clima começa a se reorganizar. Em algumas regiões, os termômetros podem atingir marcas levemente superiores à normalidade.
— Será um clima de verão, com sol na maior parte do dia e algumas pancadas de chuva frequentemente no período da tarde e da noite. A tendência é que tenhamos chuvas irregulares — destaca o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet.
Dentro do esperado
Áreas do Noroeste, da Fronteira Oeste e da Região Metropolitana, onde os acumulados costumam variar historicamente entre 140 milímetros e 220 milímetros, podem ter até 50 milímetros abaixo da média. Nas demais regiões, a precipitação deve ficar dentro do esperado para o período.
A professora Eliana Klering, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), observa:
— Historicamente, em fevereiro, temos uma queda na precipitação ou até um princípio de estiagem, porque normalmente neste mês as temperaturas são mais altas e a chuva acaba evaporando, e ficamos com pouca umidade no solo. Entretanto, a tendência é termos temperaturas e precipitação próximos da média.
Tempo instável
A passagem de frentes frias favorece o risco de temporais em fevereiro, que podem vir acompanhados de vento, queda de granizo e raios. De forma geral, são esperadas pancadas de chuva distribuídas ao longo do mês, com possibilidade de precipitação mais intensa em algumas regiões, de forma isolada.
— Será um mês de tempo instável, principalmente na primeira metade. Deve ter chuva diariamente nos próximos 10 dias, principalmente nas regiões Central e Norte, mas com volume baixo — diz o meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Eliana, da UFPel, destaca que, com potenciais episódios de temporal, não devem ser descartados problemas de mobilidade urbana e alagamentos temporários.
Temperaturas dentro da média
A previsão climática do Inmet indica que o mês deve ficar com índices próximos da média nos termômetros na maior parte do Rio Grande do Sul. Não são descartados episódios de calor intenso.
Na Fronteira Oeste, onde a temperatura média compensada (cálculo que considera diferentes horários do dia) costuma ficar entre entre 24ºC e 26ºC, o índice pode aumentar entre 0,2ºC e 0,4ºC. Em áreas do Centro, do Extremo Sul e Nordeste, a temperatura média prevista varia entre 20ºC e 22,5ºC.
Destaques da previsão de fevereiro no RS
- Chuva deve ficar dentro da média em boa parte do Estado
- Redução dos efeitos do La Niña, garantindo condição de neutralidade climática
- Tempo instável, com períodos de céu aberto e pancadas de chuva ao longo do dia, principalmente na primeira semana
- Risco de temporais com queda de granizo na passagem de frentes frias
- Temperaturas dentro da média, com possibilidade de calor mais intenso na Fronteira Oeste
Mínimas e máximas em algumas cidades do RS
- Bagé: de 18,3ºC a 28,9ºC
- Bom Jesus: de 14,9ºC a 25,4ºC
- Cruz Alta: de 18,5ºC a 29,2ºC
- Encruzilhada do Sul: de 18,2ºC a 28,5ºC
- Passo Fundo: de 17,4ºC a 27,8ºC
- Pelotas: de 19,3ºC a 28,4ºC
- Porto Alegre: de 20,7ºC a 30,5ºC
- Santa Maria: de 19,7ºC a 30,2ºC
- Santa Vitória do Palmar: de 18,3ºC a 27,4ºC
- São Luiz Gonzaga: de 20,1ºC a 31,9ºC
- Torres: de 20,9ºC a 27,6ºC
- Uruguaiana: de 19,3ºC a 30,8ºC