Primeira metade de fevereiro será marcada por instabilidade no Rio Grande do Sul. Renan Mattos / Agencia RBS

O mês de fevereiro deverá ser marcado por um clima típico de verão no Rio Grande do Sul, com calor intenso e chuvas irregulares, semelhante às condições climáticas de janeiro. Sem os efeitos do La Niña, que encerra seu ciclo até março, o período deve registrar volumes de precipitação dentro da média em boa parte do Estado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em geral, deverá ser um mês com condição de neutralidade climática. Com isso, o clima começa a se reorganizar. Em algumas regiões, os termômetros podem atingir marcas levemente superiores à normalidade.

— Será um clima de verão, com sol na maior parte do dia e algumas pancadas de chuva frequentemente no período da tarde e da noite. A tendência é que tenhamos chuvas irregulares — destaca o meteorologista Marcelo Schneider, do Inmet.

Dentro do esperado

Áreas do Noroeste, da Fronteira Oeste e da Região Metropolitana, onde os acumulados costumam variar historicamente entre 140 milímetros e 220 milímetros, podem ter até 50 milímetros abaixo da média. Nas demais regiões, a precipitação deve ficar dentro do esperado para o período.

A professora Eliana Klering, da Faculdade de Meteorologia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), observa:

— Historicamente, em fevereiro, temos uma queda na precipitação ou até um princípio de estiagem, porque normalmente neste mês as temperaturas são mais altas e a chuva acaba evaporando, e ficamos com pouca umidade no solo. Entretanto, a tendência é termos temperaturas e precipitação próximos da média.

Tempo instável

A passagem de frentes frias favorece o risco de temporais em fevereiro, que podem vir acompanhados de vento, queda de granizo e raios. De forma geral, são esperadas pancadas de chuva distribuídas ao longo do mês, com possibilidade de precipitação mais intensa em algumas regiões, de forma isolada.

— Será um mês de tempo instável, principalmente na primeira metade. Deve ter chuva diariamente nos próximos 10 dias, principalmente nas regiões Central e Norte, mas com volume baixo — diz o meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Eliana, da UFPel, destaca que, com potenciais episódios de temporal, não devem ser descartados problemas de mobilidade urbana e alagamentos temporários.

Temperaturas dentro da média

A previsão climática do Inmet indica que o mês deve ficar com índices próximos da média nos termômetros na maior parte do Rio Grande do Sul. Não são descartados episódios de calor intenso.

Na Fronteira Oeste, onde a temperatura média compensada (cálculo que considera diferentes horários do dia) costuma ficar entre entre 24ºC e 26ºC, o índice pode aumentar entre 0,2ºC e 0,4ºC. Em áreas do Centro, do Extremo Sul e Nordeste, a temperatura média prevista varia entre 20ºC e 22,5ºC.

Destaques da previsão de fevereiro no RS

Chuva deve ficar dentro da média em boa parte do Estado

deve ficar em boa parte do Estado Redução dos efeitos do La Niña, garantindo condição de neutralidade climática

Tempo instável , com períodos de céu aberto e pancadas de chuva ao longo do dia , principalmente na primeira semana

, com períodos de céu aberto e , principalmente na primeira semana Risco de temporais com queda de granizo na passagem de frentes frias

com queda de granizo na passagem de frentes frias Temperaturas dentro da média, com possibilidade de calor mais intenso na Fronteira Oeste

Mínimas e máximas em algumas cidades do RS

Bagé: de 18,3ºC a 28,9ºC

de 18,3ºC a 28,9ºC Bom Jesus: de 14,9ºC a 25,4ºC

de 14,9ºC a 25,4ºC Cruz Alta: de 18,5ºC a 29,2ºC

de 18,5ºC a 29,2ºC Encruzilhada do Sul: de 18,2ºC a 28,5ºC

de 18,2ºC a 28,5ºC Passo Fundo: de 17,4ºC a 27,8ºC

de 17,4ºC a 27,8ºC Pelotas: de 19,3ºC a 28,4ºC

de 19,3ºC a 28,4ºC Porto Alegre: de 20,7ºC a 30,5ºC

de 20,7ºC a 30,5ºC Santa Maria: de 19,7ºC a 30,2ºC

de 19,7ºC a 30,2ºC Santa Vitória do Palmar: de 18,3ºC a 27,4ºC

de 18,3ºC a 27,4ºC São Luiz Gonzaga: de 20,1ºC a 31,9ºC

de 20,1ºC a 31,9ºC Torres: de 20,9ºC a 27,6ºC

de 20,9ºC a 27,6ºC Uruguaiana: de 19,3ºC a 30,8ºC