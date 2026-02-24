Axolotes resgatados do tráfico animal passam a integrar exposição no Zoo de Sapucaia do Sul

Vítimas do tráfico de animais, 35 axolotes (Ambystoma mexicanum) passaram a integrar a exposição do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana. A espécie, ameaçada de extinção em seu habitat natural, o lago Xochimilco, na Cidade do México, ganhou popularidade mundial após ser adicionada ao jogo Minecraft, da Mojang Studios.

Em 3 de fevereiro, o tráfico de axolotes no Rio Grande do Sul foi tema de reportagem em Zero Hora, que destacou apreensões recentes desse tipo de salamandra no Estado. No Brasil, a compra e a venda do animal exótico são considerados crime ambiental. A penalidade prevê multa de R$ 5 mil por exemplar apreendido e prisão de até um ano, conforme a Lei de Crimes Ambientais (veja abaixo como denunciar).

Antes de entrarem em exposição, os 35 axolotes passaram por um período de quarentena e adaptação. Segundo a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), foram construídos aquários especiais para abrigar os animais. O recinto também recebeu placas informativas com alertas sobre o tráfico de animais e dados sobre a espécie.

Os axolotes estão classificados como “criticamente ameaçados” na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN). Também integram a Convenção sobre Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção (Cites).

Os animais foram apreendidos em julho de 2025, durante uma operação conjunta da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) com a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (Dema), da Polícia Civil. Na ocasião, os axolotes estavam distribuídos em quatro aquários dentro de um restaurante no bairro Ipanema, em Porto Alegre.

Nesta apreensão, foram resgatados 74 exemplares – alguns deles foram encaminhados para outras entidades parceiras da Sema.

Características

Os axolotes podem chegar a cerca de 30 centímetros de comprimento e viver aproximadamente cinco anos. Conhecidos pela impressionante capacidade de regeneração, conseguem recompor membros inteiros e até partes do coração, do cérebro e dos pulmões, o que os torna objeto de estudos na área da medicina.

Como denunciar o tráfico ou comércio ilegal