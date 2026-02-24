Ambiente

Ameaçados de extinção
Notícia

Axolotes resgatados do tráfico animal passam a integrar exposição no Zoo de Sapucaia do Sul

Os anfíbios passaram por um período de quarentena e adaptação. Foram construídos aquários especiais e instaladas placas informativas e de alerta sobre a espécie no recinto

André Malinoski

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