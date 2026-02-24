Alerta de vendaval e queda de temperatura marcam a quarta-feira no Rio Grande do Sul

Na quarta-feira (25), em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 30ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

A frente fria que trouxe instabilidade ao Rio Grande do Sul recentemente começa a se afastar nesta quarta-feira (25), mas ainda pode influenciar a formação de novas áreas de chuva e provocar rajadas de vento forte.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um aviso laranja, de perigo, para a chance de vendavais ao longo do dia. De acordo com o órgão, os ventos podem variar entre 60 km/h e 100 km/h na Região Metropolitana, na Serra, na Costa Doce, em toda extensão litorânea e em parte do Sul.

Essas áreas ainda podem registrar pancadas isoladas, principalmente entre a manhã e o início da tarde. Os maiores acumulados são previstos para a porção Serrana e no Norte.

Em contrapartida, no Oeste e na Campanha, o tempo volta a melhorar gradualmente, com diminuição da chuva e com aberturas de sol.

De acordo com a Climatempo, outro fator que pode ser observado é uma leve queda da temperatura quando comparada aos dias anteriores.

O que esperar dos próximos dias

A tendência é que a quinta-feira (26) marque a consolidação de uma massa de ar mais seco e frio sobre o Rio Grande do Sul. Na Serra, por exemplo, a madrugada será mais fria, com mínimas baixas para a época do ano, sobretudo nas áreas de maior altitude, onde o amanhecer pode registrar índices próximos ou abaixo dos 10°C.

Na Região Metropolitana e no Sul, a Climatempo aponta que o dia começa com maior presença de nuvens, mas com melhora gradual. No Litoral, a expectativa é de céu mais nublado. Já no Oeste, na Campanha e no Centro, predomina o tempo ensolarado.

Na sexta-feira (27), o tempo fica firme. Além disso, a temperatura segue mais amena durante a tarde, enquanto as madrugadas continuam mais frias em comparação ao início da semana. As mínimas ficam mais baixas especialmente no Sul e na Serra.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (25)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Campanha

Quarta-feira de sol com muitas nuvens durante o dia. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 21ºC e 29ºC.

Sul

Predomínio de sol com muitas nuvens. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Previsão de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 24ºC.

Norte

Quarta-feira de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 18ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Céu nublado. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 29ºC.