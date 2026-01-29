Sexta-feira terá céu encoberto e instabilidade na metade leste do RS; veja previsão do tempo

Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 25ºC. André Ávila / Agencia RBS

Apesar de perder força, a instabilidade persiste em áreas do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira (30), inclusive no Litoral Norte, onde ocorre o primeiro dia do Planeta Atlântida.

A Climatempo aponta que a infiltração de vento mais úmido mantém o céu com muita nebulosidade na metade leste do Estado.

Além disso, há condição para pancadas isoladas de chuva na porção que vai do Centro ao Norte, principalmente nas áreas próximas à fronteira com Santa Catarina. O potencial para temporais severos, contudo, é baixo.

Nas demais áreas do Estado, o dia será intercalado pelo sol com períodos de nebulosidade.

De acordo com a Climatempo, a temperatura apresenta um leve declínio em relação aos dias anteriores. Contudo, seguem elevadas, sobretudo no Oeste e no Noroeste.

A mínima varia entre 14°C e 23°C, e a máxima, entre 22°C e 33°C.

Sábado e domingo

O sábado (31) deve começar com maior presença de nuvens e aberturas de sol. Ainda há probabilidade de chuva em pontos da faixa leste e norte do Rio Grande do Sul.

No interior, o tempo firme predomina, sem indicativo de instabilidade significativa.

O domingo, primeiro dia de fevereiro, começa com cenário estável na maior parte do território gaúcho. O sol aparece com mais frequência em comparação ao dia anterior.

Não há indicativo de chuva significativa. A temperatura volta a aumentar de forma mais consistente.

Confira como fica o tempo na sua região nesta sexta-feira (30)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens e chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Sexta-feira de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 24ºC.

Campanha

Previsão de sol com muitas nuvens. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 28ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 32ºC.

Sul

Algumas nuvens e chuva passageira. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 21ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Sexta-feira de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 25ºC.

Centro

Sol com variações de nebulosidade. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

Norte

Tempo nublado. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 27ºC.

Noroeste

Dia de sol entre muitas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.

Produção: Carolina Dill