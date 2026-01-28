Previsão de temporal gera alerta de perigo no RS; veja possíveis áreas afetadas

Inmet está com alerta de tempestade para o Rio Grande do Sul. Duda Fortes / Agencia RBS

O Rio Grande do Sul está sob a condição de alerta para tempestade para quinta-feira (29). Embora a instabilidade atue em todo o Estado, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica que há maior perigo em determinadas áreas.

Há potencial para temporal em pontos do Oeste, das Missões, do Noroeste, do Centro e do Norte até, pelo menos, o fim da manhã. Os acumulados podem atingir 100 milímetros. Além disso, são esperadas rajadas de vento intensas e eventual queda de granizo.

No extremo norte do território gaúcho, o estado de atenção se estende até as 10h de sexta-feira (30).

A chuva deve ser observada principalmente entre a tarde e a noite. De acordo com a Climatempo, o cenário é motivado pela combinação entre umidade elevada, aquecimento e oscilações atmosféricas.

O dia apresenta uma breve redução dos termômetros em comparação aos dias anteriores. Contudo, a tendência é que siga quente.

Alerta de temporais cobre quase todo o Rio Grande do Sul. Inmet / Reprodução

O que esperar da sexta e do sábado

A instabilidade persiste na sexta-feira (30) e no sábado (31), com pancadas de chuva de forma mais irregular ao longo do dia. A infiltração de umidade mantém a nebulosidade, especialmente na metade leste do Estado.

A chuva tende a ocorrer com intensidade fraca a moderada, sem indicativo de temporais. Além disso, a temperatura fica um pouco mais amena nas áreas com mais nuvens, mas o calor ainda aparece em momentos de abertura de sol.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (28)

Região Metropolitana

Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 32ºC.

Serra

Dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira.. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 17ºC e 27ºC.

Campanha

Previsão de sol com algumas nuvens e chuva passageira. Em Bagé, as marcas variam entre 20ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 35ºC.

Sul

Predomínio de sol com variações de nebulosidade. Em Pelotas, os termômetros atingem entre 23ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Quinta-feira de sol com algumas nuvens e chuva durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 21ºC e máxima de 29ºC.

Norte

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 19ºC, e a máxima, de 29ºC.

Noroeste

Dia de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.