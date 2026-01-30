Ciclone extratropical se forma no Sudeste; quais serão as consequências no RS

No sábado (31), em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 31ºC. Duda Fortes / Agencia RBS

A formação de um ciclone extratropical na costa da região sudeste do Brasil influenciará o regime de chuvas no Sul neste fim de semana, com efeitos mais significativos sobre o Paraná e Santa Catarina. No Rio Grande do Sul, a atuação do sistema será mais discreta, sem maiores reflexos em território gaúcho.

O cenário de instabilidade previsto para o RS é determinado, sobretudo, pela presença de uma área de baixa pressão atmosférica associada à circulação de ventos, o que favorece a formação e a manutenção de nuvens carregadas.

Uma área de baixa pressão atmosférica faz o ar subir e estimula a formação de nuvens. A circulação dos ventos atua como um "reforço" neste processo

Portanto, o ciclone apenas impactará o Estado indiretamente, por conta do transporte de umidade para a Metade Leste.

Como fica o tempo no sábado (31)

A Climatempo prevê aumento da nebulosidade no Rio Grande do Sul, especialmente na Metade Leste. Dessa forma, há condição para chuva irregular no Litoral, na Costa Doce, na Região Metropolitana, na Região dos Vales e na Serra.

Nessas áreas, há chance de pancadas fortes ao longo do dia, com risco de temporais localizados que podem vir acompanhados de rajadas de vento e eventual queda de granizo.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e a Defesa Civil do RS estão com alerta de atenção para chuva intensa. Na faixa Leste, os acumulados oscilam entre 10 e 40 milímetros, e o vento pode atingir até 60 km/h.

Do outro lado do Rio Grande do Sul, nas regiões Oeste, Campanha e Missões, o tempo tende a ficar mais firme, com períodos de sol. Há possibilidade pontual de chuva fraca.

A temperatura segue elevada pelo Estado, mas com menor sensação de calor nas áreas onde a variação de nuvens é mais latente.

Tendência para o domingo (1º)

A expectativa é de que o primeiro dia de fevereiro seja marcado pela instabilidade. O domingo deve começar com nebulosidade intercalada a momentos de sol.

A chuva ocorre de forma isolada, com intensidade fraca a moderada. A maior probabilidade se concentra nas regiões Leste, Nordeste, Serra, Vales e Litoral. Nesses setores, não se descarta a ocorrência de trovoadas. Os volumes de precipitação devem variar entre 10 e 30 milímetros.

No Oeste e na Campanha, as condições seguem estáveis, com predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva.

Leia Mais Forno Alegre: como concreto e asfalto criam ilhas de calor na capital gaúcha e o que pode ser feito

Ciclone extratropical no Sudeste

Um sistema de baixa pressão se forma próximo à costa do Sudeste e dará origem a um ciclone extratropical no oceano Atlântico ainda nesta sexta-feira (30).

De acordo com a Climatempo, esse sistema não vai passar sobre nenhum Estado brasileiro, mas vai ajudar a criar condições para chuva forte sobre Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, aumentando as condições para chuva. No caso do Rio Grande do Sul, vai contribuir para o transporte de umidade.

Confira como fica o tempo na sua região neste sábado (31)

Região Metropolitana

Sol entre algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Em Porto Alegre, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 31ºC.

Serra

Sábado de sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 24ºC.

Campanha

Previsão de sol com muitas nuvens e chuva passageira. Em Bagé, as marcas variam entre 19ºC e 26ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 32ºC.

Sul

Algumas nuvens e chuva passageira. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 20ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Variação de nebulosidade. Chove durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 19ºC, e a máxima, de 24ºC.

Centro

Sábado de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde. Em Santa Maria, mínima de 19ºC e máxima de 26ºC.

Norte

Dia de sol com aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 17ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Sol e muitas nuvens à tarde. Em Santa Rosa, mínima de 19ºC e máxima de 30ºC.

Confira como fica o tempo na sua região neste domingo (1º)

Região Metropolitana

Dia de sol entre algumas nuvens. Chance de chuva passageira. Em Porto Alegre, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 28ºC.

Serra

Nublado com chance de chuva. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 15ºC e 24ºC.

Campanha

Previsão de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Em Bagé, as marcas variam entre 16ºC e 27ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol com muitas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 22ºC e 32ºC.

Sul

Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde. Em Pelotas, os termômetros ficam entre 19ºC e 26ºC.

Litoral Norte

Previsão de sol e muitas nuvens à tarde. Chance de chuva. Em Capão da Canoa, a mínima será de 18ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Tempo nublado com aberturas de sol. Em Santa Maria, mínima de 17ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol. Em Passo Fundo, a mínima é de 15ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. Em Santa Rosa, mínima de 18ºC e máxima de 30ºC.