Chuva planetária vem aí? Confira a previsão do tempo para o Planeta Atlântida 2026

Edição celebra os 30 anos do maior festival do sul do Brasil. André Ávila / Agencia RBS

Quem vai ao Planeta Atlântida já sabe: além do line-up, é bom ficar de olho na previsão do tempo. Para esta edição, o cenário não foge da fama do festival, com chance de chuva nas proximidades do Balneário de Atlântida, em Xangri-lá — onde ocorre o evento —, na sexta-feira (30) e no sábado (31).

Conforme o meteorologista Gustavo Verardo, da Climatempo, até o momento os modelos meteorológicos não indicam precipitação intensa, nem muito expressiva, mas sim pancadas de intensidade fraca.

Além disso, a expectativa é de que não sejam dias de calor intenso. A máxima deve ficar na casa dos 26ºC no período da tarde e em torno dos 21ºC à noite. A temperatura não sobe muito justamente por conta da presença de nuvens.

Previsão do tempo para sexta-feira (30), primeiro dia de festival

O Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas da UFPel aponta que as condições meteorológicas devem favorecer a nebulosidade e a formação de áreas de instabilidade no Litoral Norte.

Espera-se chuva mais significativa nas proximidades de Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul deve apresentar muitas nuvens e algumas pancadas intercaladas por períodos de melhoria. Não se descarta a ocorrência de trovoadas.

O mesmo é corroborado pelo meteorologista Gustavo Verardo:

— A gente vai ter um sistema de baixa pressão, que é sinônimo de nuvens e chuva. Não serão dias de tempo firme. Então, quem for para o Planeta Atlântida, sugiro muito levar uma capa de chuva.

Previsão do tempo para sábado (31), segundo dia de festival

O cenário se mantém no sábado. São esperadas pancadas de chuva especialmente entre o período da tarde e da noite. Ou seja, não será aquela precipitação contínua. Cairá de forma irregular, alternando com períodos de tempo seco. Novamente, não são esperados acumulados significativos.