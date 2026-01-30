Chuva no Planeta Atlântida? Confira a previsão do tempo para os dois dias do festival

Edição celebra os 30 anos do maior festival do sul do Brasil. André Ávila / Agencia RBS

Quem vai ao Planeta Atlântida já sabe: além do line-up, é bom ficar de olho na previsão do tempo. Para esta edição de 30 anos, o cenário não foge da fama do festival: chuva na sexta-feira (30) e no sábado (31).

Conforme a Climatempo, há chance de pancadas fortes nos dois dias do evento. Além disso, a expectativa é de que não sejam dias de calor intenso.

A máxima deve ficar na casa dos 26ºC no período da tarde e em torno dos 21ºC à noite. A temperatura não sobe muito justamente por conta da presença de nuvens.

Previsão do tempo para sexta-feira (30), primeiro dia de festival

O Centro de Pesquisa e Previsões Meteorológicas da UFPel aponta que as condições meteorológicas devem favorecer a nebulosidade e a formação de áreas de chuva no Litoral Norte.

Espera-se um volume mais significativo nas proximidades de Santa Catarina, enquanto o Rio Grande do Sul deve apresentar muitas nuvens e algumas pancadas intercaladas por períodos de melhoria. Não se descarta a ocorrência de trovoadas.

O mesmo é corroborado pelo meteorologista Gustavo Verardo:

— A gente vai ter um sistema de baixa pressão, que é sinônimo de nuvens e chuva. Não serão dias de tempo firme. Então, quem for para o Planeta Atlântida, sugiro muito levar uma capa de chuva.

Previsão do tempo para sábado (31), segundo dia de festival

O cenário se mantém no sábado. Há condições para chuva forte ao longo do dia, com risco de temporais isolados, que podem vir acompanhados de rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A precipitação deve ocorrer de forma irregular. Ou seja, pode ganhar intensidade em curtos períodos e perder força em outros momentos.

* Produção: Carolina Dill