Ambiente

Caminho à frente
Notícia

"Ainda enxugamos muito gelo": tráfico de aves silvestres tem penas brandas e reincidência

Mesmo com atuação de forças policiais, entidades ambientais e Ministério Público, crime é tratado na prática como de menor potencial ofensivo

André Malinoski

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS