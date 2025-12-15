Ventos acima de 90 km/h atingem Canoas e provocam quedas de árvores e destelhamentos

Galho foi lançado sobre o telado de uma casa. Divulgação / Prefeitura de Canoas

O município de Canoas, na Região Metropolitana, registrou as rajadas de vento mais intensas do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15), com velocidade de até 96,3 quilômetros por hora (km/h), durante a passagem de uma frente de tempestade que levou a Defesa Civil estadual a emitir alerta vermelho.

De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas, Vanderlei Marcos, os bairros mais atingidos foram São Luís, Mathias Velho, Estância Velha, Niterói e Guajuviras.

Marcos afirmou ainda que os ventos causaram transtornos na cidade, como quedas de árvores e destelhamentos de residências. Segundo ele, as equipes da Defesa Civil, juntamente com a prefeitura, estão nas ruas para dar uma "resposta rápida a quem foi atingido".

Além do município da Região Metropolitana, também tiveram ventos expressivos Passo Fundo (88,9 km/h), Rosário do Sul (85,3 km/h), Porto Alegre (83,3 km/h) e Santa Maria (77,8 km/h).

Estragos no RS

Diante da previsão de rajadas superiores a 90 km/h, a Defesa Civil orientou a população a buscar abrigo e evitar permanecer próximo a árvores, placas de sinalização e postes de energia, estruturas mais suscetíveis a quedas durante temporais.

Até o momento, há registros de quedas de árvores e destelhamentos de residências em municípios das regiões Metropolitana, Norte e Sul do Estado.

As equipes da Defesa Civil seguem monitorando os impactos e atendendo as ocorrências encaminhadas pelos municípios.

De acordo com informações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do RS, a fase mais crítica das rajadas de vento previstas para a Região Metropolitana já passou, embora o órgão mantenha atenção para possíveis reflexos do sistema climático ao longo do dia.

Dados de velocidade do vento registrados

Canoas : 96,3 km/h

: 96,3 km/h Passo Fundo : 88,9 km/h

: 88,9 km/h Rosário do Sul : 85,3 km/h

: 85,3 km/h Porto Alegre : 83,3 km/h

: 83,3 km/h Santa Maria : 77,8 km/h

: 77,8 km/h Sobradinho : 70,8 km/h

: 70,8 km/h Caçapava do Sul : 69,5 km/h

: 69,5 km/h Charqueadas : 68,8 km/h

: 68,8 km/h Venâncio Aires : 67,6 km/h

: 67,6 km/h Itaqui : 62,8 km/h

: 62,8 km/h Cerro Largo : 61,9 km/h

: 61,9 km/h Alegrete : 61,2 km/h

: 61,2 km/h Sapucaia do Sul : 60,8 km/h

: 60,8 km/h Santa Bárbara : 59,5 km/h

: 59,5 km/h Ajuricaba : 59,5 km/h

: 59,5 km/h Bossoroca : 57,9 km/h

: 57,9 km/h David Canabarro : 57,9 km/h

: 57,9 km/h Porto Xavier : 57,9 km/h

: 57,9 km/h Maçambará : 56,3 km/h

: 56,3 km/h São Francisco de Assis : 56,1 km/h

: 56,1 km/h Minas do Leão : 55,4 km/h

: 55,4 km/h Quaraí : 54,7 km/h

: 54,7 km/h Nerval : 53,3 km/h

: 53,3 km/h Uruguaiana : 53,1 km/h

: 53,1 km/h Planalto: 53,1 km/h

