Ventos acima de 90 km/h atingem Canoas e provocam quedas de árvores e destelhamentos

O município de Canoas, na Região Metropolitana, registrou as rajadas de vento mais intensas do Rio Grande do Sul nesta segunda-feira (15), com velocidade de até 96,3 quilômetros por hora (km/h), durante a passagem de uma frente de tempestade que levou a Defesa Civil estadual a emitir alerta vermelho.
De acordo com o secretário municipal de Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas, Vanderlei Marcos, os bairros mais atingidos foram São Luís, Mathias Velho, Estância Velha, Niterói e Guajuviras.
Marcos afirmou ainda que os ventos causaram transtornos na cidade, como quedas de árvores e destelhamentos de residências. Segundo ele, as equipes da Defesa Civil, juntamente com a prefeitura, estão nas ruas para dar uma "resposta rápida a quem foi atingido".
Além do município da Região Metropolitana, também tiveram ventos expressivos Passo Fundo (88,9 km/h), Rosário do Sul (85,3 km/h), Porto Alegre (83,3 km/h) e Santa Maria (77,8 km/h).
Estragos no RS
Diante da previsão de rajadas superiores a 90 km/h, a Defesa Civil orientou a população a buscar abrigo e evitar permanecer próximo a árvores, placas de sinalização e postes de energia, estruturas mais suscetíveis a quedas durante temporais.
Até o momento, há registros de quedas de árvores e destelhamentos de residências em municípios das regiões Metropolitana, Norte e Sul do Estado.
As equipes da Defesa Civil seguem monitorando os impactos e atendendo as ocorrências encaminhadas pelos municípios.
De acordo com informações do Centro de Monitoramento da Defesa Civil do RS, a fase mais crítica das rajadas de vento previstas para a Região Metropolitana já passou, embora o órgão mantenha atenção para possíveis reflexos do sistema climático ao longo do dia.
Dados de velocidade do vento registrados
- Canoas: 96,3 km/h
- Passo Fundo: 88,9 km/h
- Rosário do Sul: 85,3 km/h
- Porto Alegre: 83,3 km/h
- Santa Maria: 77,8 km/h
- Sobradinho: 70,8 km/h
- Caçapava do Sul: 69,5 km/h
- Charqueadas: 68,8 km/h
- Venâncio Aires: 67,6 km/h
- Itaqui: 62,8 km/h
- Cerro Largo: 61,9 km/h
- Alegrete: 61,2 km/h
- Sapucaia do Sul: 60,8 km/h
- Santa Bárbara: 59,5 km/h
- Ajuricaba: 59,5 km/h
- Bossoroca: 57,9 km/h
- David Canabarro: 57,9 km/h
- Porto Xavier: 57,9 km/h
- Maçambará: 56,3 km/h
- São Francisco de Assis: 56,1 km/h
- Minas do Leão: 55,4 km/h
- Quaraí: 54,7 km/h
- Nerval: 53,3 km/h
- Uruguaiana: 53,1 km/h
- Planalto: 53,1 km/h
Orientações da Defesa Civil em caso de alerta vermelho
- Mantenha-se informado sobre a evolução do evento, inclusive durante a noite
- Se observar quaisquer sinais de deslizamentos de terra (tais como rachaduras no terreno ou nas paredes; inclinação em postes e árvores; barulhos ou vibrações nas paredes, no piso ou no teto), saia imediatamente
- Comunique às autoridades (Defesa Civil municipal, Corpo de Bombeiros) sobre os sinais constatados a respeito de deslizamento de terra
- Esteja pronto para sair ou saia de locais com riscos de alagamentos, inundações, enxurradas, deslizamentos de terra
- Não atravesse áreas inundadas ou alagadas (a pé ou de carro)
- Busque abrigo ou permaneça em locais de segurança até cessarem as fontes de risco
- Não exponha a si mesmo e seus familiares a riscos
- Colabore com as pessoas com dificuldade de mobilidade, como crianças e idosos, caso precisem sair rapidamente
- Se possível, compartilhe informações com moradores próximos
- Obedeça às orientações do Plano de Contingência da sua cidade e as informações locais sobre como agir
- Se precisar sair rapidamente, garanta a segurança dos animais domésticos levando-os consigo ou deixando-os soltos de guias, coleiras e gaiolas
- Não retorne para as áreas que foram evacuadas até que os órgãos oficiais informem que o local é seguro