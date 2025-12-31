Veja como fica o tempo no RS no primeiro dia do ano

Início de 2026 será marcado pelo clima quente. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Boa notícia para os veranistas: o ano de 2026 começa com clima típico de verão no Rio Grande do Sul. Na quinta-feira (1º), deve predominar o tempo ensolarado e o calor, especialmente pela manhã, com o domínio de uma massa de ar seco e quente sobre o Estado.

Com o aumento da nebulosidade ao longo do dia, entre a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuva isoladas no primeiro dia do ano. Isso ocorre por conta do transporte de calor e umidade, que colabora para a formação de instabilidades, principalmente na metade norte do RS.

— Até o final de semana, ficaremos com esse pequeno fluxo de umidade sobre o Estado, que pode gerar algumas pancadas de chuva entre a virada do ano e quinta-feira. A condição de possibilidade de chuva ocorre principalmente no Centro-Norte, na divisa com Santa Catarina — destaca o meteorologista Daniel Caetano, da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).

Conforme a Climatempo, chove com possibilidade de raios e eventual queda de granizo no dia 1º, com destaque para essas regiões próximas ao Estado vizinho. No restante do território gaúcho, o tempo segue mais firme, com variações de nebulosidade. Uma área de alta pressão auxilia na condição de tempo firme, com sol entre variação de nuvens.

A temperatura permanece elevada e com sensação de abafamento. Em Porto Alegre, sol entre nuvens e chuva passageira à tarde. No Sul e em partes da Campanha a umidade do ar deve ficar em níveis baixos nos momentos mais quentes do dia.

Alertas no Norte

Há dois alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vigentes no Estado. Há um alerta amarelo para chuva intensa no Norte. O aviso, válido até o fim da véspera de Ano-Novo, indica que há potencial de perigo e é considerado o mais brando entre os níveis de cautela.

A chuva pode atingir até 50 milímetros ao longo da quarta-feira e vir acompanhada de vento de até 60 km/h. Outro alerta laranja cobrindo as regiões Nordeste e Noroeste do RS indica risco alto de corte de energia elétrica e alagamentos, vigente até o final do dia 1º.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quinta-feira (1º)

Região Metropolitana

Sol de manhã e chuva passageira à tarde. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 35ºC.

Serra

Há chance de pancadas de chuva moderadas ao longo do dia, com risco de trovoadas. À tarde, o calor aumenta em algumas áreas, enquanto no restante da região o dia deve seguir com tempo mais ameno. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 27ºC.

Campanha

Tempo ensolarado ao longo do dia, com noite de céu nublado. Em Bagé, as marcas variam entre 31ºC e 20ºC.

Fronteira Oeste

Tempo ensolarado ao longo do dia, com noite de céu limpo. Em Uruguaiana, as marcas variam entre 33ºC e 23ºC.

Sul

Previsão de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 20ºC e 30ºC.

Litoral Norte

Quinta-feira de sol entre nuvens. Não chove. Em Capão da Canoa, a mínima será de 21ºC, e a máxima, de 29ºC.

Centro

Sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 22ºC e máxima de 31ºC.

Norte

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 26ºC.

Noroeste