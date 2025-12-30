Vai chover na virada? Confira a previsão do tempo para o último dia do ano no RS

A contagem regressiva para 2026 já começou. Mas como estará o tempo no último dia de 2025? Ou melhor, como será a noite da virada?
Quem escolheu passar o Ano-Novo no Litoral Norte terá uma quarta-feira (31) marcada pelo típico clima de verão: predomínio de sol pela manhã, elevação da temperatura e aumento da nebulosidade ao longo do dia. Entre a tarde e a noite, há possibilidade de pancadas de chuva.
De acordo com a Climatempo, uma nova frente fria mantém a possibilidade de temporais, principalmente à tarde, sobre o norte do Rio Grande do Sul. Também há chance de pancadas isoladas na Região Metropolitana.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta amarelo para chuva intensa no Norte. O aviso, válido até o fim da noite, indica que há potencial de perigo e é considerado o mais brando entre os níveis de cautela.
A chuva pode atingir até 50 milímetros ao longo da quarta-feira e vir acompanhada de vento de até 60 km/h.
- Três Passos: 33,4 milímetros
- Carazinho: 32,2 milímetros
- Panambi: 27,9 milímetros
Nas demais regiões gaúchas, o tempo firme predomina com sol entre variação de nuvens. A noite da virada será marcada pelo céu estrelado no litoral sul do Rio Grande do Sul.
Um ponto em comum em todas as regiões é a sensação de calorão e de abafamento.
O que esperar do primeiro dia de 2026
A instabilidade permanece sobre a metade norte do Estado na quinta-feira (1º). Conforme a Climatempo, chove com possibilidade de raios e eventual queda de granizo.
No restante do território gaúcho, o tempo segue mais firme, com variações de nebulosidade.
Novamente, a temperatura permanece elevada e com sensação de abafamento.
Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (31)
Região Metropolitana
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Em Porto Alegre, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 32ºC.
Serra
Manhã de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 19ºC e 27ºC.
Campanha
Tempo ensolarado, com nevoeiro ao amanhecer. Noite de céu limpo. Em Bagé, as marcas variam entre 17ºC e 31ºC.
Fronteira Oeste
Dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 23ºC e 32ºC.
Sul
Previsão de sol entre algumas nuvens. Não chove. Em Pelotas, os termômetros variam entre 19ºC e 32ºC.
Litoral Norte
Quarta-feira de sol entre muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 20ºC, e a máxima, de 28ºC.
Centro
Sol entre muitas nuvens durante o dia. Em Santa Maria, mínima de 20ºC e máxima de 29ºC.
Norte
Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 27ºC.
Noroeste
Chuva forte de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 28ºC.
*Sob supervisão de Beto Azambuja