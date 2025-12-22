Terça-feira será marcada por chuva forte e calor intenso em grande parte do RS

Em Porto Alegre, a mínima será de 24ºC, e a máxima, de 33ºC. André Ávila / Agencia RBS

A instabilidade continua sobre o Rio Grande do Sul e avança a mais áreas nesta terça-feira (23). A manhã começa com céu nublado, mas a previsão é de chuva em todo o território gaúcho.

De acordo com a Climatempo, há possibilidade de que ocorram temporais, acompanhados por raios e até queda de granizo ao longo do dia.

Já a Defesa Civil do Estado projeta:

Chuva moderada a forte acompanhada de descargas elétricas na Metade Norte, no Centro, na Região dos Vales, na Região Metropolitana e na Costa Doce

Temporais isolados, com rajadas de vento e eventual queda de granizo, nas Missões, no Noroeste e no Norte

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de perigo para os municípios do Noroeste, do Norte, do Oeste, da Campanha e parte do Centro. Nessas áreas, pode chover entre 50 e 100 milímetros e ser registrado vento entre 60 e 100 km/h. O comunicado é válido até as 18h.

Temperatura

A terça-feira será mais um dia quente e abafado no Estado. A máxima chega aos 33ºC em diferentes cidades:

Ivoti: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

mínima de 24ºC e máxima de 33ºC Estrela: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

mínima de 24ºC e máxima de 33ºC Porto Alegre: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

mínima de 24ºC e máxima de 33ºC Lajeado: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

O que esperar da véspera de Natal

O tempo continua chuvoso na quarta-feira (24), véspera de Natal, especialmente na metade norte do Estado. O dia inicia com períodos de céu fechado e pode ocorrer temporais em áreas da Região Metropolitana, na Costa Doce, na Região dos Vales, no Centro e no Litoral Norte e Médio.

Nas demais regiões gaúchas, a chuva ocorre com menor intensidade, mas não se descartam temporais. Apenas no Extremo Sul a condição começa a normalizar, com sol entre variação de nuvens.

A Climatempo destaca que, pela manhã, a temperatura fica mais amena. À tarde, porém, novamente o calor atinge os 33ºC e a sensação de abafamento ganha espaço em grande parte do Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (23)

Região Metropolitana

Pancadas de chuva previstas para o dia todo. Em Porto Alegre, a mínima será de 24ºC, e a máxima, de 33ºC.

Serra

Nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 22ºC e 31ºC.

Campanha

Céu fechando ainda de manhã, com chuva que fica forte à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 22ºC e 25ºC.

Fronteira Oeste

Tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 24ºC e 29ºC.

Sul

Previsão de tempo nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Pelotas, os termômetros variam entre 24ºC e 28ºC.

Litoral Norte

Sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 23ºC, e a máxima, de 30ºC.

Centro

Manhã nublada e com chuva. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Maria, mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.

Norte

Céu nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 22ºC, e a máxima, de 30ºC.

Noroeste

Terça-feira nublada com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.