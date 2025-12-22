Terça-feira será marcada por chuva forte e calor intenso em grande parte do RS

A instabilidade continua sobre o Rio Grande do Sul e avança a mais áreas nesta terça-feira (23). A manhã começa com céu nublado, mas a previsão é de chuva em todo o território gaúcho.
De acordo com a Climatempo, há possibilidade de que ocorram temporais, acompanhados por raios e até queda de granizo ao longo do dia.
Já a Defesa Civil do Estado projeta:
- Chuva moderada a forte acompanhada de descargas elétricas na Metade Norte, no Centro, na Região dos Vales, na Região Metropolitana e na Costa Doce
- Temporais isolados, com rajadas de vento e eventual queda de granizo, nas Missões, no Noroeste e no Norte
- O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de perigo para os municípios do Noroeste, do Norte, do Oeste, da Campanha e parte do Centro. Nessas áreas, pode chover entre 50 e 100 milímetros e ser registrado vento entre 60 e 100 km/h. O comunicado é válido até as 18h.
Temperatura
A terça-feira será mais um dia quente e abafado no Estado. A máxima chega aos 33ºC em diferentes cidades:
- Ivoti: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC
- Estrela: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC
- Porto Alegre: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC
- Lajeado: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC
O que esperar da véspera de Natal
O tempo continua chuvoso na quarta-feira (24), véspera de Natal, especialmente na metade norte do Estado. O dia inicia com períodos de céu fechado e pode ocorrer temporais em áreas da Região Metropolitana, na Costa Doce, na Região dos Vales, no Centro e no Litoral Norte e Médio.
Nas demais regiões gaúchas, a chuva ocorre com menor intensidade, mas não se descartam temporais. Apenas no Extremo Sul a condição começa a normalizar, com sol entre variação de nuvens.
A Climatempo destaca que, pela manhã, a temperatura fica mais amena. À tarde, porém, novamente o calor atinge os 33ºC e a sensação de abafamento ganha espaço em grande parte do Rio Grande do Sul.
Confira como fica o tempo na sua região nesta terça-feira (23)
Região Metropolitana
Pancadas de chuva previstas para o dia todo. Em Porto Alegre, a mínima será de 24ºC, e a máxima, de 33ºC.
Serra
Nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 22ºC e 31ºC.
Campanha
Céu fechando ainda de manhã, com chuva que fica forte à tarde. Em Bagé, as marcas variam entre 22ºC e 25ºC.
Fronteira Oeste
Tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, precipitação diminui de intensidade, mas não para. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 24ºC e 29ºC.
Sul
Previsão de tempo nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Pelotas, os termômetros variam entre 24ºC e 28ºC.
Litoral Norte
Sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Capão da Canoa, a mínima será de 23ºC, e a máxima, de 30ºC.
Centro
Manhã nublada e com chuva. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Santa Maria, mínima de 23ºC e máxima de 28ºC.
Norte
Céu nublado com chuva de manhã. Tarde e noite com temporal. Em Passo Fundo, a mínima é de 22ºC, e a máxima, de 30ºC.
Noroeste
Terça-feira nublada com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.
*Sob supervisão de Beto Azambuja