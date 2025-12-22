Ambiente

Previsão do tempo
Notícia

Terça-feira será marcada por chuva forte e calor intenso em grande parte do RS

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com um alerta de perigo para os municípios do Noroeste, do Norte, do Oeste, da Campanha e parte do Centro

Carolina Dill

Assistente de conteúdo*

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS