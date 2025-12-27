Temporal derruba árvores em Porto Alegre; risco de rajadas fez Defesa Civil emitir alertas

Árvore caiu com o vento e bloqueou a rua Dário Pederneiras, no Petrópolis. PMPA / Divulgação

O temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na tarde deste sábado (27) provocou estragos. Em Porto Alegre, a chuva e o vento derrubaram árvores e causaram transtornos em ruas e avenidas.

A Defesa Civil do Estado emitiu quatro novos alertas para instabilidade e tempestade severa.

O primeiro aviso emitido foi um de nível vermelho para a Região Metropolitana. O alerta foi emitido pelo sistema Cell Broadcast para celulares que estavam em localizações específicas. O aviso, que "invade" a tela dos aparelhos de usuários, foi o segundo do tipo emitido em 2025 no Estado.

Os demais comunicados da Defesa Civil foram emitidos para a Serra, para as regiões dos Vales e Centro e para o Norte e Noroeste (veja, mais abaixo, outros detalhes).

Estragos em Porto Alegre

Após o evento climático, foram registrados quatro bloqueios de ruas na Capital

Bloqueio por queda de árvore na rua Dário Pederneiras, no bairro Petrópolis

Bloqueio por queda de árvore na rua Borges do Canto, Petrópolis

Bloqueio por queda de árvore na rua Vicente Lopes dos Santos, no Menino Deus

Bloqueio por risco de queda de poste de energia elétrica na rua Humberto de Campos, entre as ruas Caldre Fião e Nossa Senhora do Brasil, no Partenon

Rua Vicente Lopes dos Santos, no Menino Deus, ficou bloqueada após queda de árvore. Betine de Paris / Arquivo Pessoal

Além das árvores e do poste atingidos pelo vento forte, alguns pontos da cidade ficaram sem energia elétrica. A CEEE Equatorial não informou quantos consumidores foram afetados, mas emitiu nota de que as quedas foram pontuais e que "equipes trabalham para o rápido restabelecimento do serviço" (confira nota na íntegra).

No bairro Vila Jardim, a Estação de Bombeamento de Água Tratada (Ebat) Baltazar de Bem ficou sem energia elétrica. Por isso, o fornecimento de água pode ser afetado para os moradores da região. A normalização será gradual, à medida que o fornecimento de eletricidade for restabelecido.

Em Montenegro, no Vale do Caí, o Corpo de Bombeiros atendeu pelo menos três ocorrências de corte de árvores e uma para apoio na distribuição de lona para uma residência.

Alerta na Serra

Perto das 16h, a Defesa Civil emitiu um alerta laranja para a região da Serra. O aviso aponta instabilidades com chuva forte, raios e rajadas de vento, com risco alto de destelhamento.

Conforme o mapa divulgado, o risco se concentra entre os municípios Nova Petrópolis, Gramado, São Francisco de Paula e arredores. A vigência é até as 18h.

Na BR-116, uma barreira caiu no quilômetro 179,1, causando bloqueio total devido à chuva forte. O trecho afetado fica entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Nova Petrópolis trabalharam no local para remoção das pedras e que foi liberado por volta das 18h.

Em Antônio Prado, os bombeiros voluntários fizeram cortes de árvores nas proximidades da RS-122. Conforme a Defesa Civil da Serra, não há registros de problemas graves na região.

Alerta nos Vales e Centro

Outro alerta emitido foi para instabilidades com chuva forte, rajadas de vento e granizo com risco alto de destelhamento. De acordo com o mapa divulgado, o aviso serve para as cidades localizadas entre Lajeado, Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Salto do Jacuí.

O alerta segue ativo até as 18h de sábado. A Defesa Civil orienta que evitem áreas de risco e que conheçam os planos de contingência municipais para saber como agir em caso de desastre na cidade.

Alerta no Noroeste e Norte

Perto das 18h, um novo alerta laranja foi emitido pela Defesa Civil, desta vez para as regiões Noroeste e Norte. O aviso para risco de instabilidades, chuva forte e rajadas de vento com risco alto de destelhamento tem vigência até às 20h.

O mapa destaca as áreas de Santa Rosa, Três Passos, Carazinho, Passo Fundo, Ijuí, Santo Ângelo, Cerro Largo, Santiago e parte da região de Cruz Alta.

Em Marau, houve queda de uma árvore, segundo a Defesa Civil da região do Planalto e Alto Uruguai. Em Santa Rosa, os bombeiros foram acionados apenas para corte de uma árvore até o momento.

Nota CEEE Equatorial:

A CEEE Equatorial informa que o temporal que atingiu a Capital neste sábado causou interrupções pontuais no fornecimento de energia. Equipes trabalham para o rápido restabelecimento do serviço.

A companhia destaca a necessidade de manter distância de cabos ao solo ou qualquer estrutura da rede que ofereça risco. Reforça ainda que todos os casos de falta de energia elétrica sejam informados pelos canais oficiais de atendimento, garantindo agilidade no registro e na atuação das equipes:

WhatsApp Clara: (51) 3382-5500

Site: www.equatorialenergia.com.br

Central de Atendimento: 0800 721 2333