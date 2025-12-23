Temporais podem atingir o RS na véspera de Natal; veja previsão do tempo

Litoral Norte gaúcho é uma das áreas com chance de tempestade. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A véspera de Natal será de tempo instável no Rio Grande do Sul. A chuva começa na manhã desta quarta-feira (24) e se espalha ao longo do dia, com risco de temporais à tarde e à noite, especialmente no Norte, no Nordeste, na Serra e no litoral norte do Estado.

Para essas regiões, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) está com alerta laranja para tempestade, que indica perigo de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Leia Mais Verão no RS terá temperaturas acima da média e risco de eventos extremos

O órgão federal aponta que há risco de chuva entre 50 e 100 milímetros no dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h, descargas elétricas e eventual queda de granizo. O comunicado é válido, pelo menos, até o final da quarta-feira.

Nas demais áreas gaúchas, de acordo com a Climatempo, a chuva ocorre com menor intensidade, mas também não se descartam episódios de temporais isolados.

A véspera de Natal será quente?

A véspera de Natal será mais um dia de calor e com sensação de abafamento pelo Estado. As maiores temperaturas são esperadas na Fronteira Oeste.

A Climatempo aponta que, pela manhã, os termômetros já ficam na casa dos 20ºC. No decorrer das horas, se elevam ainda mais.

Santana do Livramento: mínima de 21ºC e máxima de 33ºC

mínima de 21ºC e máxima de 33ºC Barra do Quaraí: mínima de 24ºC e máxima de 33ºC

mínima de 24ºC e máxima de 33ºC Quaraí: mínima de 23ºC e máxima de 33ºC

Como fica o Dia de Natal

Ainda há previsão de chuva moderada a forte, por vezes em forma de temporais, em grande parte do Estado na quinta-feira (25).

Conforme a Climatempo, apenas no sul gaúcho o tempo fica mais firme, com presença de sol.

A tendência é de que a temperatura fique amena pela manhã. À tarde, os índices se elevam e proporcionam novamente calor e abafamento por todo o Rio Grande do Sul.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira (24)

Região Metropolitana

Chuvoso durante o dia todo. Em Porto Alegre, a mínima será de 24ºC, e a máxima, de 30ºC.

Serra

Nublado com chuva de manhã. Tarde com temporal e noite chuvosa. Em Caxias do Sul, os termômetros variam entre 21ºC e 24ºC.

Campanha

Sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Bagé, as marcas variam entre 22ºC e 30ºC.

Fronteira Oeste

Predomínio de sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Em Uruguaiana, as marcas ficam entre 24ºC e 33ºC.

Sul

Previsão de sol entre algumas nuvens. Chove rápido. Em Pelotas, os termômetros variam entre 23ºC e 30ºC.

Litoral Norte

Nublado com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Capão da Canoa, a mínima será de 22ºC, e a máxima, de 26ºC.

Centro

Manhã com chuva forte. Aberturas de sol à tarde e pancadas que vão até a noite. Em Santa Maria, mínima de 22ºC e máxima de 29ºC.

Norte

Tempo nublado com chuva forte durante o dia. À noite, diminui de intensidade, mas não para. Em Passo Fundo, a mínima é de 20ºC, e a máxima, de 25ºC.

Noroeste

Quarta-feira de sol entre algumas nuvens. Chove rápido. Em Santa Rosa, mínima de 22ºC e máxima de 27ºC.