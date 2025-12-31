Tempo em janeiro: primeiro mês de 2026 promete calorão e chuva irregular no RS

Ler resumo

O primeiro mês de 2026 chegará ao Rio Grande do Sul com uma combinação de calor intenso e chuvas irregulares. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o período deve registrar volumes de precipitação acima da média em algumas regiões e índices nos termômetros superiores à normalidade.

Áreas do Centro, da Região Metropolitana, da Serra e do Noroeste, onde os acumulados costumam variar entre entre 180 e 220 milímetros historicamente, podem ter 50 milímetros a mais.

Por outro lado, partes do Sul, da Fronteira Oeste e do Norte, com registros entre 80 e 180 milímetros, a chuva pode ficar entre 10 e 50 milímetros abaixo do normal.

A tendência é de que, a partir de janeiro, as condições de La Niña comecem a enfraquecer e deixem de influenciar o território gaúcho. Com a volta à neutralidade no Pacífico, o clima começa a se reorganizar.

Mesmo assim, sistemas típicos do verão, como a Zona de Convergência do Atlântico Sul, podem provocar episódios de chuva intensa e tempestades localizadas.

Dias quentes, noites abafadas

Janeiro também traz marcas que refletem o perfil típico de verão, com dias quentes e noites abafadas. Dessa forma, a passagem de frentes frias favorece o risco de temporais, que podem vir acompanhados de vento, queda de granizo e raios.

De acordo com a Climatempo, o início do mês será mais favorável à chuva, como durante a virada do ano. No entanto, ao longo da segunda quinzena, o cenário muda: as instabilidades perdem força e as temperaturas sobem.

A previsão climática do Inmet indica que o mês deve fechar com índices nos termômetros próximos ou acima da média na maior parte do Rio Grande do Sul. Não são descartados episódios de calor intenso.

No Noroeste, onde a temperatura média compensada (cálculo que considera diferentes horários do dia) costuma ficar entre entre 26ºC e 28ºC, o índice pode aumentar 1ºC.

Em áreas do Centro, da Região Metropolitana e da Serra, a temperatura média varia entre 22ºC e 26ºC. Nesses locais, os registros podem ficar entre 0,2ºC e 0,6ºC acima da marca histórica.

Média da temperatura máxima

Noroeste: entre 31ºC e 35ºC

entre 31ºC e 35ºC Oeste e Centro: entre 31ºC e 33ºC

entre 31ºC e 33ºC Sul, Campanha, Norte e Região Metropolitana: entre 29ºC e 31ºC

entre 29ºC e 31ºC Nordeste e Serra: entre 27ºC e 29ºC

Média da temperatura mínima

Extremo Sul, Oeste e Noroeste: entre 20ºC e 22ºC

entre 20ºC e 22ºC Norte: 18ºC e 22ºC

18ºC e 22ºC Sul, Centro, Campanha e Região Metropolitana: entre 18ºC e 20ºC

entre 18ºC e 20ºC Serra e Nordeste: entre 16ºC e 18ºC

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)